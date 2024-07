DETALJNA VREMENSKA PROGNOZA DO KRAJA JULA I ZA PRVU POLOVINU AVGUSTA: Evo da li ćemo se i dalje kuvati na 40 stepeni

Sudeći prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), dugoročna vremenska prognoza, od polovine jula do polovine avgusta, donosi nam vreme sa temperaturama u proseku najvišim do 36 stepena Celzijusa.

Vremenska prognoza za četvrtak, 18. jul, pokazuje da će maksimalna dnevna u Beogradu biti 38 stepeni, a narednih dana smanjivaće se po stepen.

Tokom celog perioda od mesec dana, prema prognozi RHMZ, najviše maksimalne temperature u gradovima Srbije neće se spuštati ispod 30 stepeni, al pik, kakav smo imali u utorak, 16. jula, prema ovoj najavi, neće se ponoviti narednih mesec dana.

Iako je prognoza za naredni period samo orijentaciona, te podložna promenama, padavine bi trebalo da budu minimalne.

foto: Shutterstock

Vremenska prognoza za Beograd

U Beogradu minimalne temperature bi do kraja jula trebalo da budu od 20 do 24 stepena, što znači da nas i dalje čekaju tropske noći. Maksimalne dnevne u glavnom gradu biće do 35 stepeni, sve do polovine avgusta.

Što se tiče padavina, prema najavi RHMZ, njih bismo mogli da očekujemo u subotu, ali će, ako ih bude, biti minimalne.

U Novom Sadu će početkom naredne nedelje temperature maksimalno biti nekih 35 stepeni, posle toga jedan takav talas očekuje se oko 4. i 5. avgusta, dok bi eventualne padavine Novosađani mogle da očekuju samo 24. jula.

foto: Marko Karović

U Nišu će najviša dnevna narednih mesec dana biti 32 stepena Celzijusa, a padavine se očekuje i to u manjim količinama između 18. i 21. jula.

Vremenska prognoza RHMZ pokazuje da će u Kragujevcu najviše 35 stepeni biti naredne nedelje i tokom jednog ili dva dana u avgustu, dok eventulane manje padavine mogu da budu u subotu, 20. jula.

Na Zlatiboru će temperature do polovine avgusta biti minimalne 15, a maksimalne 31 stepen. Padavine se očekuju do kraja ove nedelje i jedan dan naredne, dok u avgustu, prema prognozi RHMZ, kiša nije predviđena.

Na Kopaoniku između 18. i 26. jula mogu da se očekuju padavine, a temperature neće prelaziti 24 stepeni. Minimalna temperatura će biti poslednjeg dana jula 7 stepeni, a u avgustu živa u termometru neće prelaziti 23 stepena.

Kurir.rs/ Danas/ A. K.

