OBRATITE PAŽNJU, KAZNE SU VELIKE: Ovim deonicama jedino smete da vozite zaustavnom trakom na motoputu u Beogradu

Auto-put kroz Beograd postao je motoput Uredbom Vlade Srbije, a radnici Javnog preduzeća "Putevi Srbije" prošle nedelje su završili zamenu signalizacije i ovu saobraćajnicu obeležili prema novim propisima.

Mnogi vozači nisu baš najbolje razumeli kakva su pravila na auto-putu, te da li zaustavna traka može da se koristi, pa su pojedinima stizale i kazne, a evo kakva su pravila.

Auto-put kroz Beograd menjao je svoj status nekoliko puta u prethodnih godinu dana, pa je u jednom trenutku pretvoren u običnu ulicu, međutim saobraćajna signalizacija i obeležja nisu bila izmenjena. Nakon ove, doneta je nova odluka kojoj je iz ranga obične saobraćajnice ponovo dobio status, ali ovoga puta moto-puta, a „Putevi Srbije“ obeležili su saobraćajnicu u skladu sa njenim trenutnim statusom.

Svedoci smo svakodnevnih gužvi i kolapsa na glavnoj saobraćajnici kroz Beogradu, pa je odluka o uvođenju treće trake, odnosno o pretvaranju zaustavne u voznu, dala olakšanje vozačima. Međutim, opet je sve ostalo na nagađanjima jer nije na početku precizirano od kog do kog dela grada možete koristiti zaustavnu traku na moto-putu.

Iz JP „Putevi Srbije“ objasnili su u kojim delovima vozači smeju da voze zaustavnom trakom.

Iz Javnog preduzeća „Putevi Srbije“ objasnili su da je na pojedinim deonicama zaustavna traka pretvorena u voznu i naglasaili su da su ove izmene jasno označene saobraćajnim oznakama na kolovozu, tj. isprekidanom linijom.

U zavisnosti od dela dana, u oba smera stvara se podjednaka gužva te se saobraćaj jedva odvija, stoga zaustavnu traku, kao voznu, u smeru ka Nišu, moguće je koristiti na sledećim delovima – od petlje Bežanijska kosa do petlja Tošin Bunar, te od petlje Tošin Bunar do petlje Geneks.

Dalje, deo puta na kom možete voziti zaustavnom trakom jeste onaj od petlje Geneks do petlje Arena, zatim od petlje Arena do petlje Sava Centar.

Na mostu Gazela svakako postoje tri vozne trake, a korišćenje zaustavne trake kao vozne ponovo je dozvoljeno od petlje Autokomanda do petlje Dušanovac i na samom kraju, od petlje Dušanovac do petlje Medaković, a zatim odatle prestaje mogućnost korišćenja zaustavne trake.

U smeru ka Šidu situacija je drugačija, te je zaustavnu traku moguće koristiti od petlje na Autokomandi do petlje Hitna Pomoć, zatim od petlje Sava Centar do petlje Arena.

Takođe, možete voziti i od od petlje Arena do petlje Geneks, pa od petlje Geneks do petlje Tošin Bunar, kao i od petlje Tošin Bunar do petlje Bežanijska kosa.

Kazna Kazna za vožnju u zaustavnoj traci se kreće od 20.000 do 40.000 dinara. Vozač koji je upravljao vozilom u zaustavnoj traci pored novčane kazne dobija i šest kaznenih poena i tri meseca zabrane upravljanja motornim vozilom

(Kurir.rs/Nova)