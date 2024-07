DA LI ZNATE ZAŠTO NIKOLA ČUVA ZUB U ČAŠI SA MLEKOM? Mladi stomatolog otkrio postupak spasavanja (VIDEO)

Mnogi kada im pukne zub misle da mu spasa nema, ali ipak to nije tako.

Mladi stomatolog Nikola Maričić otkrio je postupak spašavanja izbijenog zuba.

- Da li znaš zašto čuvam ovaj zub u čaši sa mlekom? Sigurno si čuo da je neko polomio ili izbio stalne zube iz vilice. A možda si i ti. U takvoj situaciji najvažnije je da ne paničiš jer možeš da ga spasiš - naveo je Maričič u svom video-snimku na Tiktoku.

Naveo je da prvo treba pronaći zub, a potom ga uhvatiti za krunicu.

- Nikako za koren jer ga tako dodatno oštećuješ. A zatim pravac do frižidera po mleko. Vreme je najbitniji faktor u ovoj situaciji. Na putu do stomatologa zubu trebaš da obezbediš vlažnu sredinu sa neutralnom pH vrednošću. Jer ćeš tako da sprečiš njegovu dehidrataciju i očuvaćeš njegovu vitalnost kao i njegovu strukturu - objasnio je on.

Istakao je da se to može obezbediti jednom čašom mleka.

- Mleko je idealan medijum za naše zube. Možeš koristiti i fiziološki rastvor eventualno slanu vodu - zaključio je on.

