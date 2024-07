KO JE KRIV KAD PAS UBIJE ČOVEKA? Ove rase najčešće napadaju ljude, a zbog jedne stvari i čivava nasrće na sve redom oko sebe

Vlasnik psa koji je usmrtio čoveka u Novom Sadu, uhapšen je zbog teškog dela protiv opšte sigurnosti. Od početka godine zabeleženo je više slučajeva napada pasa na ljude - uglavnom je reč o tzv. opasnim rasama.

foto: Shutterstock

Aleksandar Gavrić iz Udruženja "Animal rescue" ističe da ne postoje opasni psi, već samo ljudi koji uče pse da budu opasni.

Kada pas napadne čoveka postavljamo pitanja - da li se to dogodilo zbog rase psa, naravi ili je nešto treće u pitanju. Najčešće, ljude napadaju psi rase pitbul, staford, zatim rotvajleri i dobermani.

Aleksandar Gavrić ističe za RTS da je važno da građani znaju kako da se pravilno ophode prema životinjama, pogotovo prema psima, jer ih ima dosta oko nas.

- Mi ih ne zovemo opasne rase, jer smatramo da ne postoje opasni psi. Postoje samo ljudi koji uče pse da budu opasni. Vi možete čivavu naučiti da bude opasan pas i da napada sve redom oko sebe. Jer inače, po statistikama, najveći broj ujeda, ujedi su malih pasa. Ali se to ne primećuje jer nije tako drastično - ukazuje Gavrić.

Aleksandar Gavrić foto: Kurir Televizija

Objašnjava i da su sve borbene rase, koje zovu pitbulovima, malo žešće u slučaju napada, njihov ugriz je jači i neustrašivi su borci. Ali i njihov prag tolerancije na bol je mnogo veći.

- Tako da u slučaju da krenete u borbu sa takvim psom, on ne odustane tako lako. Zbog toga se njih malo više i plašimo. Ali u suštini nije do pasa, uvek je do ljudi. Uvijek su ti ljudi koji se napravili od pasa takve probleme - upozorava Gavrić.

Zašto psi budu agresivni

U poslenjem slučaju, pas je napao oca svog gazde. Gavrić ističe da uzroka može da bude mnogo, da budu okidač da pas tako odreaguje.

- Psi inače ne napadaju ljude. Njima su ljudi vođe čopara. Da li je ovde došlo možda do nekog sukoba između čoveka i psa? Da li je taj čovek udario psa u nekom trenutku, a taj pas ne doživljava tog čoveka kao svog vođu čopora pa pas krene u borbu s tim čovekom? Svakako je pogrešno ostavljati ovakve rase pasa sa nekim ko nije njihov vlasnik. Jer psi uglavnom slušaju svoje vlasnike - pojašnjava Gavrić.

Napominje i da neki dominantni psi, uglavnom poštuju samo jednog vlasnika, a neki prihvatuju i više vlasnika.

Borbeni psi i zakon

Ukazuje i da smo po pravilu uvek pobornici uvođenja novih mere, da se zakoni poboljšaju i poprave gde god vidimo problem.

Često se ukazuje na Austriju, koja ima obuku za ljude koji hoću da budu vlasnici novih životinja, pogotovo pasa, da nauče da ide prvo da li imaju uslove za sve to.

Smatra da sve to treba raditi i kod nas i ističe da u školama radi na programu koji edukuje o tome decu.

- Moramo raditi mnogo više na edukaciji. Pre svega u kući, a onda vi kroz obrazovani sistem - poručuje Gavrić.

Kurir.rs/ RTS/ S.Đ.

