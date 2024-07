STIŽE NEVREME, OGLASIO SE RHMZ: U toku jutra pljuskovi i grmljavina u 2 dela Srbije, moguć GRAD I JAK VETAR! Evo šta nas sve čeka

U toku jutra na severu i zapadu Srbije sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše i plјuskova sa grmlјavinom, najavio je rano jutros Republički hidrometeorološki zavod.

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, toplo, sparno i nestabilno vreme, s pljuskovima i grmljavinom češćim popodne i uveče, koji ponegde mogu biti jači i praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

foto: Printscreen/RHMZ

Od danas se očekuje manji pad temperature koja će biti od 30 do 34 stepena Celzijusa, mada će u većim gradovima noći i dalje biti tropske - s temperaturom iznad 20 stepeni.

RHMZ je upozorio da se i narednih dana u Srbiji očekuju pljuskovi i grmljavina lokalno uz grad, jak ili olujni vetar, i da će za te lokacije izdavati hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

Danas će vetar biti najpre slab do umeren istočni, a krajem dana u Vojvodini u skretanju na severni. Jutarnja temperatura od 18 do 24 stepena, a najviša dnevna od 31 do 36 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će biti promenljivo oblačno i malo svežije nego u petak, ali sparno i nestabilno, s pljuskovima i grmljavinom, češćim popodne i uveče, koji u pojedinim delovima grada mogu biti intenziviji, praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Duvaće slab do umeren istočni vetar. Jutarnja od 22 do 24 stepena, a najviša dnevna oko 32 stepena.

Upaljen meteo alarm

U većem delu Srbije danas je na snazi narandžasti meteo alarm zbog grmljavine, u nekim delovim i zbog kiše, ali i visoke temperature. U Bačkoj, Banatu i Sremu na snazi je žuto upozorenje.

foto: Printscreen/RHMZ

Narandžasti meteo alarm znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.