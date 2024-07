"PA ŠTA AKO JE BIJE MUŽ, I JA BIJEM SVOJU ŽENU" Profesorka Mršević pozvala policiju da prijavi nasilje PA SE SKANDALIZOVALA

Policija je na Čukarici uhapsila muškarca (40) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici, odnosno da je tukao nevenčanu suprugu i njenog sina u stanu, a zatim je njemu stopala i dlanove stavljao na užaren šporet.

Dečak je s teškim telesnim povredama zadržan na lečenju u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić", dok je njegova majka, takođe, povređena.

Ovde se ne završava jučerašnja hronika nasilja u porodici. Na Zvezdari je uhapšen muškarac koji je udarao svoju suprugu i teško je povredio.

Zašto u većini slučajava za porodično nasilje saznajemo tek kada bude kasno, diskutovale su gošće "Pulsa Srbije" Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurnih kuća i Zorica Mršević, sociolog.

Stanojević započela svoju analizu, pa je rekla glavni problem kod ovakvih situacija:

- Zbog toga što žene koje trpe nasilje, ili bilo koja druga žrtva nasilja u porodici, to ne prijavljuje. Da se to prijavljuje na vreme, možda bi situacija bila bolja. Mada, nisam ni u to sigurna, juče smo prijavili jedno nasilje, policija je rekla da će doći na lice mesta, ali se nije pojavila. Problem je svakako višestruke prirode, ali je ipak najveći problem to što žene ne smeju da prijave, to je kompleks stvari. Što se tiče primera čoveka koji je tukao ženu i njenom sinu stavljao dlanove na šporet, ona sigurno nije ni smela da prijavi, ko zna kako joj je on sve pretio. Ne pamtim kada je smrt žena, u ovakvim slučajevima, na godišnjem nivou bio manji od dvadeset. Prema tome, ovo je na neki način, kod nas postalo normalno.

Mršević se prisetila jedne situacije sa dežurnim policajcem:

- To je pojava koja je veoma prisutna, zove se hegemonistički muškarac, to je onaj koji misli da moraju svi da ga slušaju, da je njegova volja presudna i ako tu vidi nešto što mu se ne dopada, on će da reaguje nasiljem. Međutim, nije samo problem u duetu nasilnik, žrtva, već čitav koncept odobravanja nasilja. Sećam se, dosta davno je bilo, nekada smo volontirale na SOS telefonu u Beogradu, a jednom sam ja pozvala policiju, tadašnju miliciju, a dežurni mi kaže "pa šta ako on bije svoju ženu, i ja bijem moju". Danas to ne bi smeo niko iz policije da kaže. To je jedna priviknutost na nasilje. Vrlo je teško naći rešenje za takve stvari, kada bismo znali dugme koje rešava problem, odmah bismo ga pritisnuli.

