EKIPA KURIR TELEVIZIJE UŠLA U OBJEKAT GAK "NARODNI FRONT" Evo zbog čega je HITNO reagovala Vlada Republike Srbije

Zbog velike vrućine klima uređaji se ne gase i zbog ovoga se često i kvare. Ali postoje mesta gde rashladni uređaji nikako ne smeju da se pokvare ili da prestanu da rade, to su porodilišta, a upravo se povodom tog problema brzo oglasila Vlada Republike Srbije.

Nažalost, upravo to se desilo na Ginekološko akušerskoj klinici Narodni front u Beogradu, a uslovi u kojima borave porodilje i bebe postali su nepodnošljivi. U međuvremenu stigle su pritužbe na isti problem i iz porodilišta širom Srbije.

NOVINARKA KURIRA UŠLA U OBJEKAT GAK NARODNI FRONT Matea Trifunović je približila javnosti neuslove u kojima borave porodilje: 02:21 Novinarka Matea Trifunović je približila javnosti neuslove u kojima borave porodilje - Narodni front dostavio obaveštenje zdravstvenoj inspekciji ministarstva zdravlja u kom navodi da je usled ekstremnih temperaturnih uslova i maksimalnog korišćenja sistema došlo do preopterećenosti svih sistema za hlađenje u određenim odjeljenjima. Takođe, pre par dana oglasila se za medije i jedna od trudnica koja je u visokoj trudnoći, koja je rekla da su zaista u ovoj bolnici, citiraću, vrućine nepodnošljive i da su ovo zaista veliki neuslovi. A kao zamena za neke od klima uređaja postavljeni su ventilatori. Pre samog ovog uključenja ja sam imala priliku da uđem u sam objekat bolnice i razgovaram sa lekarima i radnicima koji ovde rade, na šta su mi oni odgovorili da oni nisu dužni da daju bilo kakve odgovore i da je GAK "Narodni front" izdao saopštenje za javnost u kome su, kako kažu, objasnili sve.

Ovakvi uslovi su, pre svega, potencijalno opasni po zdravlje najosetljivijih članova našeg društva, a više o ovoj situaciji pričali su gošti "Pulsa Srbije" Jelena Ćirić Nikolić, urednica portala Bebac i dr Vanja Milošević, ginekolog.

Nikolić je odgonetula kakve opise neuslova je dobijala od strane trudnica.

- Uslovi u našim porodilištima nisu baš sjajni, to znamo već godinama unazad. Znamo i u kakvim se uslovima žene porađaju i u kakvim uslovima doktori i celokupno medicinsko osoblje radi. Ova tema je u fokusu zato što su temperature neverovatno visoke i dolazi do toga da majke zaista teško mogu da borave, ali i novorođenče koje je posebno osetljivo. Oporavak od porođaja nije lak u ovim uslovima i moram reći da imamo žalbe od žena iz porodilišta i to širom Srbije. Dakle, iz svih gradova nam se javljaju majke, porodilje, koje zaista imaju veliki problem - započela je Nikolić, pa je rekla da brzog rešenja nema:

- Brzog rešenja za ovaj problem, čini mi se da nema. Što je posebno tragično, jer pokazuje kako kratko gledamo, kako o problemu razmišljamo tek kada se desi, umesto da smo to mislili u maju, mi usred jula gledamo kako da rešimo pomenuti problem.

03:58 Stručnjaci analiziraju: Ima li brzog rešenja što te tiče vrućina u porodilištima?

Milošević je detaljnije dao na znanje težinu ovog problema:

- Kada vam se desetine hiljada žene pokloni i ukaže poverenje da se baš u vašem porodilištu desi taj najvažniji čin, a vi treba da pričate, ne o medicinskim, već o tehničkim stvarima poput klima uređaja, onda ste upravu da su nam ruke vezane. Da li je to trebalo ranije da se razmišlja, zasigurno da, u svakom slučaju, radi istine, govoriću samo u svoje ime. Drago mi je što je Vlada reagovala jer se ovo tiče i ugrožavanja zdravlja, trudnica i beba. Naime, prvo pomislim na dehidrataciju, a ima tamo pacijenata koji nisu samo trudnice, dakle postoji širok spektar. Drago mi je, ovog puta, što smo u ovome svi zajedno, a problem se već par dana javlja.

