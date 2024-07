OVO JE NAJPOVOLJNIJI KAFIĆ U GRČKOJ: Kafa košta svega 1,5 €, a iznenadiće vas i cena ležaljki! (VIDEO)

U jednom kafiću u Grčkoj, tačnije u Haniotiju, espreso i frape se mogu popiti za 1,5 evro!

Cene u ovom kafiću su, kako se može videti na snimku na Tiktoku koju je objavila "Nikana.gr", su više nego povoljne.

- Pronašli smo najjeftiniji kafić na plaži u Grčkoj! Frape 1,5 evra, a i sve ostalo je povoljno. Ako nađete povoljniji kafić na plaži, vodimo vas na Frape. Kafić se nalazi u blizini parka u Haniotiju - navode iz Nikane.

Set ležaljki košta 15 evra za ceo dan (dve ležaljke i suncobran).

- Niste dužni da bilo šta poručite. Ima i tuš i par stolova u hladu. More je veoma lepo i čisto, dubina postepena, nema kamenja u vodi. Sve u svemu najpovoljnija opcija za one koji se kupaju na gradskoj plaži u Haniotiju. Nije za one koji žele fensi mesto - naveli su iz Nikane.gr.

Inače espreso u ovom kafiću košta isto koliko i frape, dok sendvič košta 2,5 evra, a parče pice 1,8 evra.

