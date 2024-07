DETALJAN CENOVNIK LEŽALJKI NA GRČKIM PLAŽAMA: U predsezoni bile takoreći besplatne, a sad set ide i do 30 evra!

Period godišnjih odmora uveliko traje, a najveći broj naših turista svake sezone letuje u Grčkoj. Ovogodišnje cene smeštaja i hrane su tamo porasle, ali su još uvek prihvatljive i razlikuju se od destinacije do destinacije.

Iskustvo kaže da su obično ostrva skuplja od kopnenog dela zemlje što se najbolje može videti po cenama smeštaja, transporta, ali i iznosima hrane, pića i ležaljki u restoranima i kafićima.

Grupa turista sa juga Srbije koja je u predsezoni letovala u Stavrosu rekla je za Kurir da su ležaljke u ovom mestu takoreći bile besplatne jer su se dobijale uz piće.

Naša čitateljka je kazala da su posetici bukvalno mogli da uzmu jednu kafu koja košta 3,5 evra i da će dobiti ležaljku za ceo dan. Međutim, sada su u pojedinim ugostiteljskim objektima iste počele da se naplaćuju dok one malo udobnije zahtevaju konzumaciju od minimum 20 evra. U kafićima je kafa od tri do četiri evra, pivo i sokovi su evro više, dok je giros oko četiri evra.

- Kada sam stigla kući nije prošlo ni nedelju dana, a drugarica koja je posle mene otišla u Stavros javila mi je da ležaljke nisu više mogle da se dobiju uz piće već dodatno moraju da se plate. Stvarno bezobrazluk i očigledno su velike razlike u cenu u sezoni i predsezoni - kaže nam čitateljka.

foto: Shutterstock

Naši turisti koji planiraju letovanje u Toroni treba da znaju da cene tamo podrazumevaju da ćete za set od dve ležaljke i suncobran morati da izdvojite od 12 do 30 evra u vidu konzumacije.

U Sartiju u skoro svim beach barovima ležaljke i suncobrani se ne naplaćuju posebno, već se mogu koristiti uz poručeno piće.

foto: Shutterstock

Na gradskoj plaži u Neos Marmarasu u većini barova set ležaljki sa suncobranom naplaćuje se 10 evra, a poručeno piće ili hrana se dodatno naplaćuje. Cene se kreću od 3,5 evra za kafu, pet evra za frape i pivo, dok će vas giros koštati isto toliko.

U Nei Poriju cene varirarju od objekta do objekta, pa tako pivo košta od četiri do pet evra, dok ćete za obrok morati da izdvojite od sedam do 15 evra u proseku, dok porcija girosa košta od sedam do 11 evra te je cena girosa i ležaljke maltene ista.

