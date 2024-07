"IMA MNOGO SRPSKI LJUDI": Srpska snajka iz Španije po prvi put otišla u Grčku, pa se šokirala! (VIDEO)

Špankinja Laia Blaskez koja je udata za Srbina i živi u Smederevskoj Palanci i koja je, takođe, vrlo popularna na društvenim mrežama, po prvi put je, kao prava srpska snajka, letovala u Grčkoj!

Ona je na Tik Toku podelila svoja iskustva sa letovanja i ispričala šta ju je iznenadilo u toj zemlji.

foto: Tik Tok Printscreen

- Ja sam se toliko oduševila. Voda je toliko lepa, toliko čista, nikad u životu to nisam videla. A ja sam iz Barselone, mislim, živim u blizini plaže. Ali, plaža iz Barselone je prljava. I nije lepa. U Grčkoj je predivna. Ali ima nekih stvari ovde u Grčkoj koje su me iznenadile! - započela je ona priču i dodala:

- Prva stvar je, a mislim da me je to i najviše iznenadilo, što ovde ima mnogo ljudi iz Srbije. Imam osećaj da Beograd ima more, jer su svi ljudi iz Beograda ovde - ona kaže da to njoj nije nikakav problem, jer ona isto živi u Srbiji i to i voli.

foto: Tik Tok Printscreen

- Samo nisam očekivala. Druga stvar, koju takođe nisam očekivala... Mislila sam da niko u Grčkoj ne zna za mene. Međutim, znaju, eto, kako je mali svet. Treća stvar koja me iznenadila je hrana. Naravno, morala sam da probam giros. Super je. Jela sam giros u Španiji, ali u Grčkoj je nešto drugacije. Ukus, ne znam tačno šta... Mnogo mi se svidelo, mogla bih giros da jedem po ceo dan. I samo četiri evra. Ma, super je - objasnila je ova simpatična Špankinja.

- Nisam znala da Beograd ima more - dodala je ona u opisu snimka.

Mnogi ljudi su u komentarima izražavali simpatije prema ovoj srpskoj snajki, ali neki su se potrudili i da joj objasne zašto toliko Srba ima u Grčkoj.

"Pa, kada odeš na Halkidiki, normalno je da ima mnogo Srba. Ako odeš na neka ostrva tipa Mikonos, Rodos, Milos - nećeš naći Srbe", "Preko milion ljudi iz Srbije godišnje letuje u Grčkoj", bili su samo neki od komentara, ali bilo je i onih šaljivih.

- Nije mali svet, nego je Srbija velika - našalio se jedan od korisnika društvenih mreža.

- Pa, ne idu samo Beograđani gospođo, i mi Jagodinci idemo - dodao je drugi.

foto: Printscreen/Instagram/laganosp

Inače, Laia je, kako je ranije pričala za medije, čari Beograda otkrila pre šest godina, tokom odmora i od tada se sve više zaljubljivala u našu zemlju. Svake godine je dolazila na odmor, uživala u muzici, hrani i mentalitetu, koji se, kako kaže, ne razlikuje mnogo od španskog.

Da se ovde i preseli, ipak, presudila je ljubav prema momku iz Smederevske Palanke Andriji Mitroviću, koga je “srela” na društvenoj mreži.

Laia i Andrija su zajedno odlučili da pokrenu sopstveni biznis.

foto: Printscreen/Instagram/laganosp

- Andriju sam uspoznala slučajno, tako što sam podelila njegovu predivnu fotografiju Hrama Svetog Save na Instagramu. Bilo mu je zanimljivo što se jedna Špankinja oduševila njegovom fotografjom i kontaktirao me. Nakon toga smo počeli da pričamo, da se sve više upoznajemo na daljinu. Sve dok nije došao u Barselonu da se upoznamo i uživo. Ubrzo smo shvatili da ne želimo da se razdvajamo, ali morao je da se vrati zbog posla i to nam je teško palo – priseća se Laia.

Daleko je bilo leto i njen dolazak na odmor. Razmišljala je, kaže, o preseljenju u Srbiju, šta bi radila, čime bi se bavila. U Barseloni je završila studije biznisa i menadžmenta, a radila je kao menadžer velikog restorana.

Oduševila je srpska kuhinja

- Imala sam iskustava u ugostiteljstvu, a srpska kuhinja me oduševila, naročito zlatiborski specijalitet - komplet lepinja sa jajima, kajmakom i pretopom – priča Laia i dodaje:

foto: Printscreen/Instagram/laganosp

- Pomislili smo, zašto ne bi u Andrijinom rodnom gradu ponudili ovaj specijalitet, pokrenuli sopstveni biznis i bili zajedno. I tako smo polako krenuli da razvijamo naš mali restoran. Krenula je potraga za lokalom, kao i najboljim namirnicama za lepinje, osmišljavanje menija i sve ostalo. Kada je sve bilo kompletirano, u proleće 2022. godine smo počeli da radimo.

Danas je taj restoran poznat širom Srbije, a pre svega zahvaljujući lepoj srpskoj snajki.