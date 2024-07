GRADIĆEMO POTPUNO NOVO PORODILIŠTE Vučić: Svaka prostorija u Narodnom frontu će od subote da ima klimu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će svaka prostorija u Narodnom frontu od subote da ima klimu.

- Niko od prethodnika nikada nije uradio za porodilišta, uložićemo mi sad novo! Nećemo obnavljati staro, prvo Narodni front pa Višegradska. I to kreće sledeće godine. Potpuno novo porodilište. Da majke sa uživanjem mogu donositi decu na svet. Pitao sam i Lončara, on je agilan i vredan čovek, rekao je da je potrebno mnogo vremena za to. Rekao sam mu: Pozovi majstore, kupite klime, ne zanimaju me procedure. Završite sve to u roku od dan, dva tri. Svaka prostorija će od subote da ima klimu. Neka mene posle gone, važno mi je da majke imaju klimu - rekao je on tokom obraćanja iz Londona.