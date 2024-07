NAJNOVIJE UPOZORENJE NA GRMLJAVINSKE NEPOGODE! RHMZ najavio pljuskove uz grad i jak vetar: Meteo alarm upaljen u celoj Srbiji

U Srbiji će danas u prvom delu dana biti pretežno sunčano. Sredinom dana i posle podne promenljivo oblačno i nestabilno sa pojavom pljuskova i grmljavina, koji će lokalno biti izraženiji uz grad i jak ili olujni vetar, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

Vetar slab do umeren, pretežno severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 24 stepena, a najviša od 33 do 37 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu danas tokom prvog dela dana biće pretežno sunčano. Sredinom dana i posle podne promenljivo oblačno sa pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 21 do 24 stepena a najviša oko 34 stepena.

U Srbiji u sledećih sedam dana se očekuje postepeno slabljenje intenziteta toplotnog talasa, ali i povećanje nestabilnosti, pa se uz duže sunčane intervale tokom dana očekuje i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom, koji će ponegde biti intenzivni uz grad i jak ili olujni vetar. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

U Beogradu se u sledećih sedam dana takođe očekuje postepeno slabljenje intenziteta toplotnog talasa, ali i povećanje nestabilnosti, pa se uz duže sunčane intervale tokom dana očekuje i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

foto: Printscreen/RHMZ

Slabljenje toplotnog talasa, maksimalna temperatura - danas od 33 do 37, u Beogradu oko 34 stepena - u petak i za vikend (19 - 21.07.) od 31 do 36 stepeni. U većim urbanim sredinama i dalјe tropske noći.

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji danas je na snazi naranžasti meteo alarm zbog grmljavine, u nekim delovima i zbog visoke temperature, a upaljeno je i žuto upozorenje zbog kiše.

foto: Printscreen/RHMZ

Narandžasti meteo alarm znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe..

Biometeorološka prognoza

Kod većine hronično obolelih tegobe danas mogu biti u pojačanju usled nepovoljnog uticaja biometeoroloških prilika. Poseban oprez se savetuje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom, reumatski bolovi i neraspoloženje.