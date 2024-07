PLASTIČNE SLAMČICE SU LOŠE, MI IH KORISTIMO, A VI NEMOJTE: Bliznakinje upozorile na zagađenje planete, a ljudi ih isprozivali!

Influenserke Julija i Natalija Đukić, koje su na Tik Toku poznate kao "fitnes bliznakinje", izazvale su burne reakcije na društvenim mrežama nakon što su objavile snimak u kojem su pozvale ljude da ne koriste plastične slamčice.

One su u snimku, koji su objavili na Tik Toku, želele da ukažu na problem zagađenja planete, ali kod većine pratioca društvenih mreža njihova inicijativa nije naišla na željeni odgovor.

- Svi znamo da je jedan od najvećih uzročnika zagađenja planete plastika. Zato kada naručujete piće naglasite da vam nikako ne donesu plastičnu slamčicu. Ovog puta mi smo to, nažalost, zaboravili da kažemo konobaru, pa nam je on to i doneo. Ali smo zato iskoristile priliku da vas podsetimo da ovim malim koracima možemo mnogo da doprinesemo planeti, našem zdravlju i da bude što manje zagadenja. Živeli! - rekle su ove devojke koje su se u kupaćim kostimima snimale na Adi Ciganliji.

Međutim, mnogi su protumačili da je prilično licemerno to što dok pričaju jedno, a ponašaju se drugačije.

- Plastične slamčice su loše, mi ih koristimo, ali vi, molim vas, nemojte - napisao je ironično neko u komentarima na društvenoj mreži Iks gde je ovaj video postao veoma viralan.

- I na kraju se kucnuše čašama sa sve slamčicama.Toliko! - dodao je drugi.

- One zaboravile da kažu kelneru, a nisu zaboravile da sole pamet svima nama - dodao je još jedan korisnik mreža.

"Kad kažete konobaru da vam ne donese slamčicu, ona se sama razgradi i reciklira, pa je taj konobar više nema i mora da uzme drugu za nove goste", bio je samo jedan u nizu komentara.

Bilo je i drugačijih mišljenja:

- Za ovo su 100 odsto u pravu. Treba uvesti porez na plastiku i slamčice, pa ko hoće neka plati skuplje! - smatra jedan sugrađanin.

Inače, Julija i Natalija su postale poznate nakon što su počele da dele savete o fitnesu, vežbanju i zdravoj ishrani.

Izazivale razne polemike

Često su izazivale razne polemike na društvenim mrežama, a jedan njihov čin podigao je pravu buru među njihovim kolegama infulenserima, a ni poznate ličnosti nisu ostale ravnodušne.

Njih dve su pre godinu dana, kako su pisali mediji, pokazale da su psa kojeg su udomile pre izvesnog vremena odvele u azil, kod momka Nikole, o kojem je brujala Srbija, jer se bori da zbrine preko 100 pasa lutalica.

Upravo to je bilo mesto gde su one odvele svog psa Bekija, i to je bilo ono što je mnoge razbesnelo. One su napisale da zbog mnogo posla i obaveza ne mogu da se brinu o njemu i da nisu zaslužile osudu, jer su one tog psa uzele sa ulice.

Ipak, ljudi nisu nimalo blagonaklono gledali na ovaj njihov čin, već su ga oštro osudili. Među njima je bila i pevačica Seka Aleksić, koja je napisala da pas nije igračka, pa kad se izigraš vratiš ga na ulicu ili azil.

One su prvo su na svom TikTok nalogu objavile snimak zbog čega su donele ovu odluku i koji su razlozi zbog kojih više ne mogu da se brinu o svom psu.

- Emocije su pomešane, i srećne smo i tužne. Bekija smo mnogo zavolele, ali nije mogao da ostane kod nas i zato smo mu našle mesto gde i pripada. Sinoć nam je bilo poslednje veče sa Bekijem. Zbog nekih okolnosti, nismo mogle da ga zadržimo kod nas i našle smo dom. Beki je pas koga smo pre par meseci spasile sa ulice i od tada brinule o njemu. Čuvale smo ga, ali zbog našeg načina života koji zahteva često odsustvo od kuće, nismo mogle da ga zadržimo - napisale su one, a onda i pokazale azil u koji su odnele svog psa.