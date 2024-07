"NE BUDI ME PETAO VEĆ SOVA, A MALINJAK JE TOLIKI DA TI TREBA PASOŠ": Nemanja ispričao muke berača malina i nasmejao region!

Jedan Nemanja iz Bosne i Hercegovine postao je berač malina, a, iako mnogi to spominju kao posao od kojeg se dobro zaradi, on je na Tik Toku ispričao kroz koje je sve muke prošao.

On je sve loše strane posla ispričao na tako duhovit način da je nasmejao mnoge.

foto: Youtube Printscreen/Alen Avdić

- Postao sam berač malina i upravo se vraćam kući iz prve dnevnice. Svi vi koji ste preporučili da budem berač malina, od sada ste na mojoj crnoj listi - započeo je on priču i dodao:

- Sunce ti j***m žarko, branje malina počinje ujutro pre nego što izađe sunce. Znači, normalne ljude budi petao, mene budi sova! Ustajam ja jutros u četiri sata, meni su oči bele, kao da sam ih naparivao razređivačom. Popio sam šest kava da dođem sebi, umalo me srčani nije opalio, tek onda su oči malo nadošle.

Međutim, prema njegovim rečima, muke su tu tek krenule.

foto: RINA

- Dolazim ja kod čoeka, malinjak je toliki, ne možeš ga očima pregledati. Pogotovo ne s ovim mojim i dioptrijom minus tri. Od početka reda do kraja reda - pređeš tri granice. Znači, kad kreneš u branje malina, sa sobom obavezno nosiš pasoš. Dnevnica za berače malina je 50 maraka (oko 25 evra prim.aut). Odlično, znači, taman da mogu u gorivo da dam i dođem sutra opet, brati. Tako da za sedam dana, kad zadnji dan budem brao maline i krenem kući, imaću čisto 50 maraka - priča on šaljivo.

Norma koju jedan berač malina za dan mora ispuniti je 50 kila, kaže.

foto: Privatna Arhiva

- Sunce ti j***m, malina je sitna, stane u oči 16,5 kila. Ja nabrao tri kante, odoh da izvažu, kažu: "3,5 kile". Rekoh "Dobra vam je vaga, daj da se i ja izvažem, garant imam jedno 26 kila".

Problem je bilo i sunce koje je, kako kaže, dralo čitav dan.

- Počeo sam halucinirati od vrućine. Na glavi sam imao neki slameni šešir, on se zapalio. Vatrogasna jedinca izašla na teren da me ugasi. Znači meni koža nije izgorla, već se ispekla, nemam je nikako. Jedna od kardinalnih greški mi je bila ta što sam poveo sa sobom ćaću u branje. Čitav dan viče: "Daj brže, neće Željko i Mirjana više od nas nabrati. Nemoj me sramotiti, ako nećeš brat, što si dolazio?!". A ja, baki, ovamo umirem, osušio se. Ljudi došli s medicinskog fakulteta da pitaju smeju li uzeti moj kostur da deca na meni uče anatomiju.

foto: RINA

Na kraju dana nabrao je 15 kanti malina.

- Pitam ja njih koliko je to u kilama, kaže: "25 kila". Isplaćuje on mene 25 maraka (oko 13 evra prim aut.). Kad sam krenuo kući, morao sam sipati goriva i još sam iz džepa dodao 10 maraka - priča on završavajući snimak sa jednim sočnim: "J***m li vam sunce i maline".

Ovaj urnebesni post nasmejao je mnoge iz regiona, a bilo je i onih koji su se prepoznali.

"Ne pamtim kad sam se ovako slatko ismejala", "Isti problem", "Znam kako je. Joj, ljudi misle da sam luda kolko se smijem", "Legenda si", bili su samo neki od komentara.

Bonus video:

00:59 Vladici Petroviću iz Bogiše zatrovali malinjak