OMLADINCI TOKOM LETA MOGU DA ZARADE I DO 6.000 DINARA DNEVNO Ovo je lista svih poslova koji se nude: Za 1 bakšiš veći od dnevnice

Omladinci u Srbiji preko leta mogu dnevno da zarade do 6.000 dinara ako rade sezonski u ugostiteljstvu kao konobari ili berači voća i povrća. Letnji raspust, završetak ispitnog roka i kraj prvog upisnog roka na fakultetima idealan je period godine za srednjoškolce, studente i buduće brucoše da zarade džeparac, koji će iskoristiti za letovanje, kupovinu školskog pribora, garderobe i obuće ili ga sačuvati za početak akademske godine.

Lista poslova je dugačka, počev od radnika u buticima, marketima i drogerijama do prodavca sladoleda, konobara ili berača voća, a prosečna satnica iznosi 350 dinara. Mnogi poslodavci nude rad po satu i bez obaveze svakodnevnog dolaska na posao, dakle, koliko radiš - toliko zaradiš.

Konobarisanje i branje najunosniji

Miloš Turinski iz Infostuda kaže za Kurir da su ugostiteljski poslovi među traženijim i popularnijim među omladincima.

- Konobari jesu deficitarno zanimanje tokom cele godine i ugostiteljima nedostaje previše ljudi, ali popularno je jer nije potrebno prethodno znanje i iskustvo. Onaj ko se zaposli kao konobar u Beogradu može da ima dnevnicu oko 2.500 dinara, međutim, zarada se ne bazira samo na dnevnici, tu i bakšiš, pa se često taj iznos duplira i ide do 5.000, 6.000 dinara. Na drugom mestu su poljoprivredni sezonski poslovi, odnosno branje voća i povrća. Zarada je dobra i kreće se od 2.500 dinara do 6.000 dinara, u zavisnosti od toga da li je radniku obezbeđen obrok, prevoz ili smeštaj. Moram naglasiti da ovi poslovi nikako nisu laki jer se radi i više od osam sati dnevno, a na to utiču i vremenski uslovi - ističe Turinski.

Dodaje da su među omladinskim poslovima popularni i oni koje nude omladinske zadruge, a to su lepljenje deklaracija, rad u magacinu, prodaja sladoleda...

- Dnevnice se obično kreću od 330 pa do 400 dinara. Prednost ovih poslova je što se radi po nekoliko sati dnevno, obično četiri-pet. Odmah posle njih su i poslovi u prodaji i tu je širok spektar, od butika do raznih tipova maloprodaje. Mesečna zarada se kreće od 50.000 do 60.000 dinara.

Fleksibilno radno vreme

Poslodavci preko oglasa traže radnike za rad u butiku i nude zaradu od 300 dinara po satu ukoliko je radno vreme fleksibilno, odnosno 350 dinara studentima koji bi radili po smenama. U opisu posla je rad s kupcima, na kabinama, prijem, slaganje, stavljanje zujalica na artikle i raspoređivanje robe. Omladinci koji se odluče da rade u supermarketima obično će slagati robu na rafove ili raditi za kasom i pomagati potrošačima na samouslužnim kasama.

Mesečna zarada je do 60.000 dinara. Poslodavac takođe nudi fleksibilno radno vreme. Ugostiteljski lanac u Beogradu prodavce sladoleda plaća od 350 do 400 dinara po satu. Radnik ima od četiri do šest radnih dana sedmično, s tim što je vikend radni i smene su od pet do osam sati.

Lista poslova za omladince Zanimanje Zarada konobari 2.500-6.000 dinara dnevno

poljoprivredni sezonski poslovi 2.500-6.000 dinara dnevno

prodaja ulaznica od 300 dinara po satu

lepljenje deklaracija 330-400 dinara po satu

rad u magacinu 330-400 dinara po satu

prodaja sladoleda 330-400 dinara po satu

rad u butiku ili maloprodaji 50.000-60.000 dinara mesečno

građevina 50 evra dnevno

Nešto manju zaradu, od 300 dinara po satu, imaju prodavci ulaznica na koncertima i u bioskopima, ali radnik ima fleksibilno radno vreme. Među najtežim sezonskim poslovima je svakako građevina, a dnevnica ide do 50 evra.

