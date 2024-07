POSLEDNJI OBUĆAR ČUVA NASLEĐENI ZANAT: Deca su preopterećena školom, a ovde bi vodili skroman život, pun interakcije sa ljudima

Od izumiranja, obućarski zanat u Novom Pazaru čuva samo jedan čovek. Iako je nekada taj grad važio za centar trgovine i zanata, danas je toga sve manje.

Znanje koje se generacijama prenosilo i čuvalo, u porodicama više niko ne želi da nasledi.

Ekipa Kurira je posetila zanatliju Fikra Nikšića, a njegovu priču pročitajte u nastavku teskta.

02:52 POSLEDNJI OBUĆAR OČUVAVA NASLEĐENI ZANAT: Deca su preopterećena školom, a ovde bi vodili skroman život, pun interakcije sa ljudima

- Teško je biti obućar u današnje vreme. Deca su preopterećena školom, nema ih, a i kada završe školu na birou su i nemaju posao. Ovde bi vodili jedan skroman život, ali bi imali pun odnos sa ljudima, lepo je družiti se u staroj čaršiji kada ima ljudi koji bi bili pored tebe. Deca koja uče zanat, nisu deo ove čaršije - započeo je zanatlija.

Nekada je, majstor kaže, bilo drugačije, a prvi put je u ovu radnju ušao sa pet godina:

- Učio sam zanat od oca, on je bio poznati majstor, a od njega sam naučio da poštujem, da volim, da primam ljude bez obzira na, recimo, njihovu nacionalnost. Pre svega, ovo je bila radnja za popravku obuće. To je stari zanat, koji je u to vreme bio cenjen.

