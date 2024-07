"UBLAŽAVAMO SITUACIJU, ALI DETE RAZUME DA OVO NIJE OBIČAN VIRUS" Pomozimo Viktoru kome je dijagnostikovan maligni tumor (VIDEO)

Viktoru Miletiću je ove godine dijagnostikovan maligni tumor u maloj karlici. Pored cerebralne paralize sa kojom se bori od rodjenja, njegovo zdravstveno stanje sada je još ugroženije.

Potrebna su mu sredstva za nastavak lečenja u inostranstvu, terapije, lekove, potrošni medicinski material, rehabilitaciju kao i za putne troškove smeštaja tokom lečenja.

O ozbiljnosti situacije pričala je njegova majka Andrea za Kurir televiziju:

03:13 UBLAŽAVAMO SITUACIJU, ALI DETE RAZUME DA OVO NIJE OBIČAN VIRUS Pomozimo Viktoru kome je dijagnostikovan maligni tumor

- Viktor je pod temperaturama, u bolovima je, a od hroničnog lečenja dobio je dekubitus ne leđima, a ima i na nozi. Razdražljiv je, zbog celokupne situacije, kao i zbog toga što je udaljen od braće i sestre. U sutšini, nesvestan opasnosti cele situacije jer smo kao roditelji gledali da mu to ublažimo, ali dete oseća da nešto nije uredu i da ovo nije običan virus. Mi ćemo do ponedeljka dobiti rezultate biopsije, da vidimo koji je tačno tip tumora, ukoliko je to na šta se sumnja, veoma redak oblik tumora, samo je bitno krenuti što pre sa terapijama.

Da pomognemo Viktoru: Dinarski račun 160-0000000406768-32

Kurir.rs

