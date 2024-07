GAZDARICA UŠLA U STAN DOK STANARKA NIJE BILA TU I SVE ISTRKELJISALA: Pobacala mi brdo kozmetike, još tražila i pare! Odlepila sam!

Postupak jedne stanodavke šokirao je korisnike društvene mreže X!

Naime, jedna korisnica ove mreže imala je krajnje neprijatnu sitaciju sa gazdaricom stana.

- Ljudi, treba mi vaše mišljenje da li je moj postupak na mestu. Gazdarica mi je ušla u stan kada nisam bila tu i nesto sređivala i pobacala brdo kozmetike. Odlepila sam, jer prvo kako ulaziš bez mog znanja, drugo šta ima da mi čistiš. Pritom stan održavam maksimalno - požalila se ona.

Kaže i da je sve to što je gazdarica bacila ona stavila na papir.

- Lepo sam od kirije odbila iznos i dala joj pare i pravila se luda. Da bi me ona zvala da se žali kako fali deo kirije na šta sam joj ja rekla da sam uzela i za šta sam uzela i ona se bunila kako ona nije okej i kako kirija mora da se plati - navela je ova korisnica nekadašnjeg Tvitera.

Stanarka je gazdarici potom rekla da joj je ona time što je bacila nanela materijalnu štetu.

- Da bi ona rekla kako meni ne treba toliko kozmetike i kao kad ćeš ti to da potrošiš sve. Rekoh: "Ne tiče vas se, to je moje, a i šta ste mi tražili u stanu bez mog znanja i rekla sam ja da ja mogu i da je optužim da mi je uzela pare, ali da ne želim da ispadnem baš toliko đubre i da to što je radila nije u redu - navela je ona.

Dodala je da je gazdarica jedva pristala i izvinila se.

- A da i rekla je kako je to njen stan. Rekoh: "Jeste vaš, ali vi to izdajete meni, ja vam plaćam i neću da mi se motate kad me nema. Želim privatnost, ne smetam vam, ne smetajte mi. Hoću svoje stvari nazad! - zaključila je ona.

