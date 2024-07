DAN NA HRVATSKOM PRIMORJU MINIMUM 100 EVRA Turisti se hvataju za glavu čak i u najskromnijim letovalištima: "Sve je poskupelo!"

Veliko interesovanje, svetska inflacija, ekskluzivnost lokacija, birajte šta vam zvuči kao logičnije objašnjenje za visoke cene letovanja ove godine. To naročito važi i na hrvatskom primorju gde su cene otišle u nebo.

Za izlet za dvoje u Crikvenici u Hrvatskoj u najskromnijoj varijanti potrebno je izdvojiti nešto manje od sto evra. Ako poželite ležaljke, suncobran ili izlet brodom onda treba izdvojiti i više.

Čak 42 posto hrvatskih građana ne može sebi da priušti nedelju dana godišnjeg odmora, pokazuju podaci "Eurostata". Za odlazak na more neki štede celu godinu. Zato je za mnoge kontinentalce najbolja opcija - jednodnevni izlet u Crikvenicu.

foto: Shutterstock

Za dva sata vožnje, 170 kilometara, stići ćete iz Zagreba u Crikvenicu. Autoput od Zagreba do Crikvenice platićete osam evra i 10 centi.

Konobarica iz Srbije zaposlena na Crikvenici

Kafu u kafiću na gradskoj plaži platićete 1,9 evra, a kako turisti reaguju na ovu cenu, otrkila je Milena Drkljača, konobarica iz Srbije.

- Svi nam govore generalno da je dosta jeftinije nego inače kafići - kaže Milena.

Pitali su je i ko više pazi na cene - domaći ili strani turisti?

- Više su opušteni stranci nego domaći - dodala je.

Strancima su cene povoljne

Za Andreasa i njegovu porodicu iz Mađarske cene su povoljne.

- Cene su nešto niže - kaže Andreas i dodaje kako su zadovoljni ponudom.

Domaćim turistima malo je teže da počaste porodicu odlaskom na more.

- Prosečnoj porodici je malo teže, ali može se naći ako se krene već u proleće. Nekih 60-ak 70-ak evra dnevno za celu porodicu, uz neko kuvanje kod kuće naravno - govori Danijel Poslek iz Virovitice.

A, za luksuz celodnevnog odmora na dve ležaljke ispod suncobrana na crikveničkoj plaži platićete 20 evra. Ali, tu je i uvek besplatna opcija.

- Mi se ponašamo po starom običaju. Nema do prirode - kažu Andrija i Dragica Babić, Hrvati koji žive u Švajcarskoj.

Pitali su ih i za cene.

- Pa barem u nečemu Hrvatska drži korak s Evropom - dodali su.

Popularno odredište

Broj stanovnika se u Crikvenici u sredini sezone poveća sa 10 hiljada na 70 hiljada. Ovo je jedna od najpopularnijih autodestinacija. Slovenka Ivanka posećuje brata u Varaždinu pa redovno dolazi na jednodnevne izlete u Crikvenicu.

- Krenemo ujutro u 4:15, dođemo u pola osam i uveče u 6 idemo kući. Ustajem u 2:15 da dođem ovde - rekla je Ivanka.

S godinama, cene rastu

- Malo su veće sad ove godine. Sve je poskupelo. Mi imamo malo veće penzije pa nije problem - dodala je Ivanka.

Uz more i sunce, lako se ogladni. Za glavno jelo, rezance ili rižoto u proseku ćete izdvojiti od 14 do 16 evra. Za ribu 14 evra, a za sardine 10 evra. Riblja plata za dve osobe izaći će vas 45 evra, a mesna 42 evra. Pica košta od 10 do 14 ili 15 evra.

Mini letovanje ne prolazi i bez deserta.

- Vidi se da je kriza. Više se žale domaći nego stranci. Kad dođu domaći odmah kažu - skupo je, zašto niste stavili 1,5 evra - a za strance nije baš - govori Muhamed, prodavac sladoleda.

Nude se i ture brodom

Za one koji žele da pobegnu na pučinu, nude se i povoljne ture brodom po okolnim ostrvima.

foto: Shutterstock

- Radimo izlete. Idemo na Rab, Krk i Goli otok. Imamo poludnevne izlete, vozimo na degustaciju vina u Vrbnik na ostrvu Krku. Cene su iste kao i lani. Izleti 40 evra po osobi, poludnevni 25 evra.

Kako reaguju turisti?

- Pa turisti reaguju, naučili su se - govori Domjan Klaudio, prodavac brodskih tura.

Trošak ovog jednodnevnog izleta: 26 evra za benzin, 16 evra putarine i 9 evra poludnevni parking u Crikvenici. Kad se sve zbroji, u najskromnijoj verziji platićete 90 evra, a ako se odlučite na dve ležaljke i suncobran dodaćete 20 evra, dok će vas poludnevna tura brodom za dvoje stajati 50 evra.

Kurir.rs/N1info.hr/Blic/ S.Đ.

Bonus video:

07:29 ALEKSANDAR SENIČIĆ O LETOVANJU SRBA I NAJATRAKTIVNIJIM DESTINACIJAMA ZA LETOVANJE