"NIJE NIŠ BEOGRAD DA KIRIJA BUDE 550€, A DECA NISU ALIGATORI, PA DA POJEDU NAMEŠTAJ": Ceca već 2 meseca ne može da nađe stan!

Ceca iz Niša je samohrana majka i već dva meseca pokušava da nađe stan u tom mestu, ali joj to ne polazi za rukom zato što su, kako kaže, stanodavci digli kirije u nebesa, a i velikom broju njih smeta što bi u stanu živela sa - decom!

Ona je na Tik Toku objavila snimak u kojem je, prilično ogorčena, ispričala svoje muke.

- Vi koji u Nišu izdajete jednoiposoban stan kod Čaira za 550 evra - idete malo da se prolečite, pa se vratite. Nismo mi Beograd. Nismo mi Beograd na vodi. Mi smo Niš! Znaš šta je Čair?! Šta ima u Čairu? More, plaža, pa mi ga izdaješ za 550 evra?! Ljudi, ne mogu da nađem stan već dva meseca, znači ne živi mi se! - započela je ona priču i prepričala kako ju je jedan stariji čovek "ispalio".

- Juče me je jedan dedica ispalio. Toliko me je iznervirao, da nemam reči. Zvao me je da idem da vidim stan u šest popodne i po onoj vrućini sam išla i vukla decu sa sobom da bi mi na kraju rekao: "Pa, ja sam se dogovorio sa jednom ženom" - Ceca kaže da je poludela.

Glavni razlog što nije želeo da joj izda stan bio je taj što mu smetaju deca, smatra ona.

- Znači, ili im smetaju deca ili im smeta što nisam u radnom odnosu, ili ne znam, traži mladi bračni par, studente... Ne razumem šta to znači. Nisu deca aligatori, brate! To su deca! Znači, ne jedu nameštaj, ne kače se na kuhinju! Živimo normalno, mi smo normalni ljudi, j***m ti život - ispričala je ona.

Ona je u drugom snimku otkrila više detalja kao i svoja iskustva sa izvesnim Mirkom.

- Htela sam danas da vam ispričam jednu divnu priču kako prolaze samohrane majke u našoj zemlji. Već dva meseca pokušavam da nađem stan da se iselim sa decom zato što nam je ovaj stan mali, treba nam bar jedna spavaća soba i zivkam redom svaki dan. Danas se javio gospodin Mirko, s njim sam pričala, priča teče fino. On meni priča koliki su računi, ja rekoh: "Dobro, ajde". Pita: "Pa, jel vi imate decu?! Rekoh: "Pa, imam". "S kim bi živeli?!", pita. "Pa, sa decom", odgovaram. "Oni su mali, imaju 6 i 2 godine".

Čim je Mirku spomenula decu njemu se slošilo.

- Kad sam mu to rekla, on odmah: "Pa, znate šta, u stanu je nameštaj nov". Rekoh: "Pa, dobro, nisu to životinje, oni ne grizu nameštaj, normalni su, kulturni i vaspitani". "Aha, a da li ste u radnom odnosu?", pita. Rekoh: "Nisam, zbog njih ne mogu da radim, ali trudim se da nađem posao i da ih smestim u vrtić i u školu, da vidimo kako će to da funkcioniše. Ali, imam mesečna primanja sa kojima bih mogla da plaćam kiriju". A mislim se: "...jer da ne mogu da plaćam kiriju, ne bih vas ni zvala dragi Mirko". Kaže on meni: "Pa, znate šta, ja sam se već sa jednom ženom dogovorio, ipak ćemo njoj da izdamo stan" - ispričala je Ceca svoja iskustva.

Njene objave izazvale su lavinu komentara, a ljudi su imali podeljena mišljenja. Većina njih je podržala Cecu:

"Ljudi nisu normalni koje cifre stavljaju za iznajmljivanje stanova", "Bože moj ljudi su postali tako kvarni da im čak i deca smetaju. Bolesnici! Ne sekiraj se, samo napred i pozitivno", bili su neki od komentara.

Međutim, bilo je i drugačijih mišljenja.

- Sve se slažem, ali ću ti reći kao neko ko se razume i gleda iz neutralnog ugla. Mala deca su (najčesće) glasna i ne paze kao odrasla svesna osoba. Često prljavim rukama pipaju po belom zidu, viču, tabanaju...

- Imaš decu, a nemaš posao, pa kako si mislila da ti iko normalan izda stan!

Nažalost neki od naših ljudi pokazali su i neverovatne omaške u logičnom razmišljanju, a neki i bezobrazluk.

- To se zove nesposobnost. Nisi znala da nađeš partnera za ceo život, a sad ne znaš ni stan. Knjigu u šake i čitaj - bio je jedan od suludih komentara.

Sličan je bio i sledeći sramni komentar: "Svaka druga žena rastavljena od muža, sta vam je više žene, u čemu je problem kod vas?!".