"NE KONTAM ZAŠTO MORAM DA OSTAVIM BAKŠIŠ KONOBARU?" Rat na X zbog napojnice: Jedni na strani šankera, drugi ih kude!

Većina građana prilikom odlaska u kafić ili restoran konobarima daje napojnicu, odnosno bakšiš.

Oko bakšiša, kao i njegove visine, često se polemiše, a upravo to nedavno je posvađalo korisnike nekadašnjeg Tvitera.

- Ne kontam zasto moram da ostavim bakšiš konobaru.. Izvini, on je plaćen za to zanimanje i to što radi, on je meni isto kao i ona trgovkinja za suhomesnatom, isto ka ja isto, kao svako drugi ko radi svoj posao .. Ne kapiram?? - upitala je jedna korisnica mreže X.

Ne kontam zasto MORAM da ostavim baksis konobaru ..izvini on je placen za to zanimanje i to sto radi on je meni isto kao i ona trgovkinja za suhomesnatom isto ka ja isto kao svako drugi ko radi svoj posao ..ne kapiram ?? — antiFreezee🫧❄️🫧❄️ (@Freezee28378799) July 18, 2024

Jedna korisnica navela je da uvek ostavi bakšiš, te da "časti" i frizera.

- On radi svoj posao i on je plaćen za to zašto bi mu ja davala dodatno? - upitala je jedna devojka.

Jedan korisnik dodao je da svako ko poslužuje druge treba da dobije bakšiš, ali pod uslovom da dobro radi svoj posao.

- Mene zanima šta ako neko ima tačno novca za račun. Bili smo na nekom ručku, konobar ne dolazi, neljubazan a sestra kaže: "Jaoo moramo da ostavimo bakšiš". Zašto? Zbog drskosti i ignorisanja? Ako si zadovoljan ostavi, ako nisi nemoj. Šta tu ima da se podrazumeva - dodala je jedna korisnica nekadašnjeg Tvitera.

