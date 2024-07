NAĐEŠ KUĆU, PRIJAVIŠ SE I DRŽAVA TI JE KUPI: Više od 12.000 ljudi zamenilo grad za selo! Ko hoće besplatnu kuću ovo treba da uradi

Pred Vladom Srbije je veliki zaokret u politici prema agraru, ističe Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu. Do sada je programom tog ministarstva useljeno više od 3.000 kuća na selu, a 12.000 građana je našlo svoj dom. Ističe da je procedura pojednostavljena kako bi ceo postupak bio završen za najviše mesec i po dana.

Iako život na selu nosi brojne probleme, ohrabruje to što je sve više onih koji žele da se vrate na selo i koji za to traže pomoć države.

Samohrana majka tri sina iz sela Simićeva, u Opštini Žabari, potpisala je ugovor za jubilarnu trihiljaditu kuću u okviru programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Njena prijava za nekretninu od 74 kvadratna metra, inače je prva koja je za četiri godine programa stigla iz te opštine u Braničevskom okrugu.

Zemljište ključni resurs

Milan Krkobabić ističe da je pred Vladom Srbije jedan veliki zaokret u politici prema agraru.

- Naša razvojna šansa je poljoprivreda, zemljište je ključni i neponovljivi resurs. Jedna Holandija po hektaru zaradi 24.000 evra, a Srbija od 800 do 1.200 evra - upoređuje ministar za RTS.

Dodaje da se agrarno pitanje provlači od 19. veka i da ono mora da se rešava sistemski.

Useljeno više od 3.000 kuća

Podseća da program resornog ministarstva traje već tri godine, da je useljeno više od 3.000 kuća na selu, a da je više od 12.000 našlo svoj novi dom i veliki broj dece u više od sto opština širom Srbije.

- To su bile prazne kuće i sada su pretvorene u domove. Jedna Kuršumlija ima 12.000 stanovnika, Crna Trava 1.200. To je deset Crnih Trava jedna do druge - ukazuje ministar.

Naglašava da se s tim programom rešavaju tri ključne stvari: populaciono pitanje, ekonomsko i bezbednosno.

Ističe da se munjevito menja demografska slika, navodeći da je u Bačkom Petrovom Selu dodeljena 181 kuća.

Interesovanje je veliko za Bačku i Vojvodinu, jer je tu uređena infrastruktura. Međutim, iznenađujući su primeri i oko Dimitrovgrada, Pirota.

- Selo Željuša, 14 kuća, a osam kuća u jednoj ulici. I sad škola, koja je bila pred zatvaranjem, najednom dobija nove đake. Imamo čak i u Bujanovcu, i u Medveđi. U Kraljevu se nalaze najveće kuće. Interesantno, sa najvećom okućnicom selo Dedevci, skoro dva hektara - navodi Krkobabić.

Posebno naglašava da će se u narednom periodu stimulisati i zapošljavanje lekara u tim sredinama.

Uslovi za dobijanje kuće na selu

Objašnjava da je opšti uslov da se dobije kuća na selu da je zainteresovana osoba državljanin Srbije, ne starija od 45 godina. Sama pronalazi kuću, a lokalna samouprava procenjuje vrednost.

- Da ima dobru volju, dobru želju da živi na selu, nađe adekvatnu kuću i onda se prijavi, tako dobija. Znači, nema čekanja, nema preko reda, svako može da se proveri. Ključno je pitanje, hoće li biti para za sve - kaže ministar.

Naglašava da koliko god bude interesovanja mladih ljudi, toliko će biti i novca.

- Komisije permanentno zasedaju, a već iduće sedmice je sledeća komisija. Papirologija je takođe pojednostavljena i ceo postupak do novog doma je mesec do mesec i po dana, ne više - tvrdi Krkobabić

Poručuje da mladi slobodno konkurišu i da traže kuće.

- Ja mislim, obilazim ih, srećem ih,da su to ipak srećni ljudi - zaključuje ministar Krkobabić.

