U KRAGUJEVCU POČINJE PROIZVODNJA NOVOG ELEKTRIČNOG AUTOMOBILA: "Fijat grande panda" će uz subvencije države koštati 18.000 evra!

Kompanija "FCA Srbija" će u ponedeljak u "Stelantisovoj" fabrici u Kragujevcu zvanično obeležiti uspešno uvođenje novih linija za proizvodnju električnog modela "fijat grande panda", a na svečanosti povodom početka proizvodnje električnog vozila očekuje se prisustvo najviših državnih zvaničnika i predstavnika "Stelantisa".

foto: Shutterstock

Bazni model na električni pogon, kako navode upućeni, kod nas bi mogao da košta, uz najavljene državne subvencije, oko 18.000 evra, a sama proizvodnja modela "fijat grande panda" u Kragujevcu će, kažu stručnjaci, dovesti do rasta zaposlenosti, izvoza i BDP.

Novi model

Novi model, kako su pisali mediji, napravljen je u dve verzije - električnoj i hibridnoj, i iz Kragujevca će se izvoziti prvo u Evropu, zatim na Bliski istok i u Afriku.

foto: Mauro Ujetto / LaPresse / Profimedia

Spada u automobile B-segmenta ispod četiri metra dužine i prvi je u nizu modela nove porodice koja će svake godine lansirati novi model, sve do 2027.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u petak da će najpre početi probna, a za dva meseca i serijska proizvodnja električnih automobila.

foto: Printscreen/TV Prva

- Možete da zamislite kako će se to odraziti na naš poslednji kvartal, koji je daleko bitniji za BDP - kada nam dođe električni automobil koji proizvodimo ovde i koji ćemo da izvozimo - rekao je Vučić na TV Prva.

Inovativno rešenje Lak za rukovanje Kod modela "fijat grande panda" spiralni kabl za punjenje se, kako su mediji pisali, izdvaja kao jedno od najinovativnijih rešenja, čineći iskustvo punjenja lakšim i urednijim. "Fijat grande panda" je prvo vozilo na tržištu koje uključuje integrisani kabl za punjenje, koji se uparuje sa standardnim onboard punjačem do sedam kilovata. Spiralni kabl ima posebno kućište ispod haube, što omogućava uštedu prostora u prtljažniku i podstiče praktičnu svakodnevnu upotrebu jer je lak za rukovanje i izbegava prljavštinu tradicionalnih kablova. Ovo rešenje se izdvaja po jednostavnom procesu - nakon otvaranja poklopca, drugi korak je da se kabl izvadi i poveže sa stanicom za punjenje. Kada je punjenje završeno, moguće je lako ga vratiti u kućište zahvaljujući spiralnom obliku kabla.

Novi model "fijat grande panda" je, inače, zvanično predstavljen 11. jula na proslavi 125 godina od nastanka italijanskog proizvođača automobila "Fijat" u Torinu.

- Sada smo pokrenuli povratak brenda "Fijat" na globalno tržište s fokusom na tri ključna stuba - italijanski dizajn i razvoj, globalnu platformu i lokalnu relevantnost, a "grande panda" je prvi član naše nove globalne porodice - rekao je izvršni direktor brenda "Fijat" i globalni direktor marketinga u kompaniji "Stelantis" Olivije Fransoa.

foto: Idrees Abbas / Zuma Press / Profimedia

Kako je saopšteno posle promocije, dizajn je inspirisan kultnom "pandom" iz osamdesetih godina. Takođe je saopšteno da će cena modela "grande panda" biti manja od 25.000 evra za potpuno električnu verziju, tako da bi bazni model na električni pogon, kako navode pojedini mediji specijalizovani za automobile, kod nas mogao da košta oko 18.000 evra uz najavljene državne subvencije, za domaći model od 7.000 evra.

Srbija na auto-mapi sveta

foto: Fiat Stelantis

"Grande panda" se izdvaja od ostalih automobila u B-segmentu zahvaljujući jedinstvenoj kompaktnosti koju omogućava njena mala veličina (3,99 metara dužine, 1,57 metara visine i 1,76 metara širine) i dobro organizovana prostranost zahvaljujući svojoj kompaktnoj zapremini: na primer, prtljažnik ima zapreminu od 361 litara, a ukupni kapacitet skladišnih pregrada smeštenih ispred suvozača je 13 litara.

ČINJENICE/ O modelu "fijat grande panda" - Dugačak je 3,99 metara - Širok je 1,75 metara - Visok je 1,57 metara - Prtljažnik ima zapreminu od 361 litra - Ukupni kapacitet skladišnih pregrada smeštenih ispred suvozača je 13 litara

Ivan Nikolić, naučni saradnik i direktor za razvojne projekte Ekonomskog instituta u Beogradu, kaže za Kurir da će proizvodnja u Kragujevcu svakako imati pozitivan efekat na ekonomiju u pogledu zaposlenosti, robnog izvoza i najšire posmatrano - BDP.

foto: Printscreen/Kurir

- Ako bi se krajem godine, od septembra, oktobra, krenulo s proizvodnjom, a ona dostigla neki maksimum početkom sledeće godine, pod uslovom da se ponovi dobar rezultat kao i s prethodnim modelom koji je radio "Fijat" - "500 L" iz 2013. godine, mogli bismo da očekujemo da nam BDP u 2025. bude viši do jednog procentnog poena u odnosu na 2024. To bi znatno uvećalo i robni izvoz. "Fijat 500 L" je u 2013. imao maksimalni robni izvoz od gotovo 1,3 milijarde evra, a ovaj model će se, pretpostavljam, proizvoditi u manjoj seriji, ali je skuplji, pa će se verovatno postići taj efekat oko milijarde evra. To će sve dobro doći platnom bilansu i finansijskom tržištu, ali nas i vratiti na tu automobilsku mapu sveta. Taj model će uvek biti vezivan za Srbiju, odnosno svi će znati da se tu proizvodi i da odatle zapravo potiče - kaže Nikolić.

foto: Kurir

