DEČKO ME JE PREVARIO SA BABOM OD 68 GODINA: Bili smo 7 godina zajedno, trebalo je da se venčamo! Ja sam ponižena, a on vozi PORŠE!

Mnogi su u svom životu bili prevareni od svog partnera, ali jedna žena je od svog momka sa kojim je bila u vezi sedam godina i za kojeg je uskoro trebo da se uda, doživela posebnu izdaju koju će pamtiti ceo život.

On ju je, naime, kako tvrdi, prevario sa ženom koja ima 68 godina, odnosno starija je od nje 41 godinu, a od momka 33 godine.

Svoju priču ona je objavila na Tik Tok nalogu kosana_oxana, a to je izazvalo lavinu komentara na mreži.

- Pre dve nedelje sam raskinula vezu od sedam godina sa momkom zato što me je varao sa ženom od 68 godina. Ja imam 27, a on 35 godina i ta žena je starija od njega 33 godine. To je vrlo šokantno. Jako sam povređena i baš mi je teško i ponižena sam - započela je ona svoju ispovest.

Ona i momak, inače, sudeći po njenoj objavi žive u Austriji.

- Sve je počelo tako što mi je saopštio kako će da održava dvorište u kući u selu nedaleko od Beča od neke žene koji, inače, žive u Beču, ali tamo ima kuću. Njegov poznanik je to radio, međutim ne znam zašto više ne može te ga je kao pitao da li hoće on to da preuzme. Navodno može lepo da se zaradi i nije teško. Ja sam bila u fazonu: "Pa, ok, idi, nemam pojma" - dodaje.

Momak joj je navodno objasnio da tu neće biti puno posla, da će biti angažovan jedanput, dvaput mesečno.

- Međutim, on je non stop išao tamo - kosio, sekao ruže, neki kamen usađivao... Počela sam da mu govorim: "Jel imaš ti svoj radovan posao?!. Mislim, nismo gadljivi na pare, ali brate, velike su vrućine i ono previše radiš, ne treba nam to". On je odgovarao: "Ne, ne, tu super možeš da se zaradi". Govorio mi je da on bukvalno za dva sata uzme sto evra.

Ona je poverovala u to i mislila: "Ako hoće da radi - neka ga". Međutim, pojavio se prvi crv sumnje...:

- Videla sam poruku od te žene dok mu je telefon bio na stolu. Napisala mu je: "Laku noć" i poslala onaj smajli sa srcima. I napisala mu je "Laku noć na srpskom", a ona je Austrijanka. Ja sam bila u fazonu: "Zašto ti je napisala "Laku noć" na srpskom?". Znam da žena nije naša. On mi je rekao nešto kao: "Ne, ne, ona uči hrvatski, jer tamo letuje, pa tako mi pričamo". Reče i da srca šalje kao i svi stari što rade. Progutam priču, ali mi je bilo sumnjivo.

On je nastavio da se dopisuje sa tom ženom, a kada bi Kosana nešto pitala, uvek je imao neki odgovor.

- Kao dogovaraju neki posao, ona hoće neko kamenje, ovo ono... Bio je u fazonu: "Pusti me da zaradim". A on stvarno i jeste meni pokazivao taj novac što zaradi, a to je bilo nešto baš nerealno. Te neke cifre za par sati rada, to stvarno nigde ne možeš da zaradiš.

Iako ništa nije rekla momku sumnja joj nije dala mira i jednog dana sa drugaricom je rešila da proveri fejsbuk profil od te Austrijanke.

- I mi nađemo tu ženu. Ona ima otvoren profil i, ljudi moji, vidim sliku, moj momak i ona u nekoj luksuznoj vinariji. Pogledam datum, vratim vreme unazad, ta slika je nastala jedne večeri kada je navodno išao sa kumom da gleda utakmicu. On je tada, ladno, bio sa babom u vinariji. I kao drugo, ta žena uopšte ne izgledala tako kako ju je predstavio - matora udovica, koja ne može da se kreće. On je nju meni opisao kao da je, maltene, jednom nogom u grobu. Jeste ona starija, ali ima žena tetovaže, uradila je grudi, usne... obrve istetovirane, trepavice stavila... Vidi se da je ona matora, ali ulaže u sebe. Mogu da kažem da je atraktivna za stariju ženu - priča Kosana i dodaje:

- Ja na aparatima... Poludela sam skroz. Kada je došao kući, napadnem ga i suočim sa svim tim činjenicama. Tražila sam mu telefon da vidim poruke sa njom. Prvo nije hteo, a onda mi je dao. Kada sam videla poruke, zgranula sam se. Ljudi moji, to je očigledno muvanje i flert... Slali su srca neka. On nije znao tu više šta da mi kaže, pognuo je glavu i ja sam mu rekla: "Biraj, ko se iseljava iz stana, ti ili ja? Neko more da ode, ja više ne želim dan da provedem sa tobom!". Opet on igra na kartu sažaljenja i kaže mi: "Ti si žensko, teže ti je seliti se. Ostani ti, ja ću otići, ali ja ne želim da raskinemo, imali smo toliko planova, planiramo svadbu..."

Nije popustila. Momak se iselio, ali je, kako kaže, otišao u nadi da će se nekad vratiti, da će se njih dvoje pomiriti. Nastavio je da joj piše...

- Međutim, on je sakrio svoje storije od mene da ja to ne vidim i jednog dana drugarica mi šalje video kako on vozi Porše i sluša muziku. A ta žena vozi Poršea i sada se ja pitam da li je on sa njom zbog novca i neke koristi ili mu se ona stvarno sviđa. Ja kao žena sam baš jako povređena - rekla je ona i zatražila podršku jer je ovo, kaže, njen veliki životni poraz:

- Protraćila sam sedam godina svog života sa takvim jednim čovekom... Ne želim da kažem da sam mu mladost dala, bilo mi je lepo u tom odnosu do tog momenta. Ali...nekako se, ako mi verujete, ni ne sećam života pre njega. Moj život kreće od tog momenta kada smo počeli vezu. I stalno se setim njega. Ako jedem picu negde, setim se da smo on i ja naručivali u toj piceriji. Čujem neku pesmu, setim se da smo to slušali... Ovo je jeo, ovde je pio, ovde smo bili... Baš me je teško, jako sam povređena. Mislim da bi mi bilo lakše da je sa mnom normalno prekinuo ili da je počeo nešto sa nekom devojkom svojih ili mojih godina. Ovako se baš osećam iskompleksirano, jer je u pitanju starija žena. Koliko god je ona napucana, naravno ja sam mlađa i lepša. Mlađa sam i od njega. To što smo planirali život zajedno sada je palo u vodu. Srušio mi se svet! - ispričala je ona.