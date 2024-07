ZA NIJANSU SVEŽIJE, ALI SPARNO! Ljudi se žale da nemaju vazduha! RHMZ upalio alarme u ovom delu Srbije, a na udaru su ovi gradovi

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti promenljivo, toplo, sparno i nestabilno vreme, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, češćim ujutro i pre podne, a popodne uglavnom u brdsko-planinskim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Zapadni i severozapadni vetar biće slab do umeren. Jutarnja temperatura od 17 do 21, a najviša od 30 do 34 stepena Celzijusa.

foto: RHMZ Printscreen

U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno, toplo i tokom većeg dela dana suvo, a kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se uglavnom ujutro i delom pre podneva. Zapadni i severozapadni vetar biće slab do umeren. Jutarnja temperatura oko 21, a najviša oko 30 stepeni Celzijusa.

foto: RHMZ Printscreen

Šta će danas da nas boli i muči Meteorološka situacija može imati nepovolјan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom, reumatičare i srčane bolesnike. Moguće su glavobolјa, razdražlјivost i bolovi u kostima i zglobovima.

Talas ekstremno visokih temperatura od juče je u postepenom slabljenju i već danas se u Srbiju vraćaju letnje temperature na kojima "može da se diše".

Osveženje koje je stiglo nakon jednog od najdužih toplotnih talasa, juče je uslovilo nestabilnosti koje su nekim gradovima donele pljuskove sa grmljavinom, a ovakvo vreme će se danas zadržati samo u južnim, jugoistočnim i jugozapadnim delovima Srbije.

Među najtoplijim gradovima danas će biti Negotin, Niš i Priština, sa 33 stepena, ali meteorolozi RHMZ-a za ove gradove predviđaju i poslepodnevne pljuskove.

Veći deo zemlje - centralni i sever - je bez ikakvog upozorenja, dok je ostatak u žutom zbog grmaljivne.

foto: RHMZ Printscreen

Sve niže temperature do srede

Slabljenje talasa sa ekstremno visokim temperaturama, prema Ivanu Ristiću, završava se sa destabilizacijom vremena, a pik osveženja koje je pred nama očekuje se u sredu.

"Osveženje će ići postepeno i to na svaka dva dana, zaključno sa sredom, kada će doći taj sveži vazduh sa zapadne Evrope i Atlantika, koji će proći kroz Bečka vrata. Od srede i četvrtka biće osetniji pad temperature, kretaće se između 26 i 30 stepeni, pašće i jutarnja temperatura, pa tako u Beogradu u četvrtak i petak budemo imali jutarnju temperaturu oko 16, 17 stepeni", najavio je Ristić u petak.

Napominje i da glavnina svežeg vazduha u našu zemlju stiže u sredu. Ističe i da je ove godine oboren rekord kada je u pitanju dužina trajanja toplotnog talasa.

foto: RHMZ Printscreen

"Dve nedelje imali smo u kontinuitetu vrelo vreme i temperature blizu 40 stepeni! Takođe, ne ide nam na ruku ni to što je Mediteran zagrejan. More je juče dostiglo skoro 31 stepen. Ono što je problem kada dolaze te oluje sa zapada i severozapada, jeste mogućnost da se razviju pijavice iznad severnog i srednjeg Jadrana, koje dodatno jačaju te oluje. One su gorivo za oluje, koje zbog njih mogu biti mnogo jače. Nadam se da ih neće biti, ali mape za sutra i nisu baš ohrabrujuće", rekao je Ristić za TV Prvu.

Vreli tropski talas koji je zahvatio Srbiju u julu obeležiće i sledeći mesec, a prema sezonskoj vremenskoj prognozi RHMZ pred nama je topao i suv avgust.

Kurir.rs/Blic/Beta