NOVO SNAŽNO NEVREME IDE KA SRBIJI, STIŽU OBILNI PLJUSKOVI S GRMLJAVINOM: Meteorolog Todorović otkriva KOJI DAN JE NAJKRITIČNIJI

Meteorolog Nedeljko Todorović istakao je da će narednih dana biti svežije u Srbiji, a da su mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom.

Juče popodne, nakon višednevnih paklenih vrućina, konačno je stiglo osveženje. Temperatura je u pojedinim mestima pala, kako pokazuje izveštaj RHMZ, za više od deset stepeni.

- Ovo je juče i noćas bio taj prvi nalet neke značajnije promene vremena sa one vrućine na neku svežiju varijantu. Biće narednih 5-6 dana manje vruće, temperature će da budu tu oko 30, zavisi kako koji dan, od 27 do 32, tu negde otprilike, ali biće i lokalnih pljuskova i grmljavina. Trebalo bi da budu izraženiji u sredu. Tad je velika verovatnoća da bude obilnih pljuskova, grmljavina i tih letnjih nepogoda koje su uobičajene kod nas, a onda će se situacija do kraja nedelje malo smiriti i temperatura će ponovo porasti - rekao je meteorolog Nedeljko Todorović.

Očekuje nas još "toplih epizoda" do kraja leta

Na pitanje da li toplotni talas koji nam je došao sa severa Afrike možemo očekivati u narednih mesec dana, meteorolog kaže:

- To sve zavisi od pozicije ciklona iznad Evrope. Obično veći deo leta je taj ciklon sa hladnim vazduhom iznad Skandinavije i Britanije, i onda kod nas struji vazduh sa juga, topli vazduh. Sad je pitanje samo koliko će to da bude intenzivno. Biće i krajem jula i u avgustu sigurno toplih epizoda, bar po nekoliko dana sa onim temperaturama oko 35, što se smatra da je na granici ekstremnih vrednosti - rekao je meteorolog Nedeljko Todorović gostujući na TV Prva.

