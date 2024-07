LETELI SMO HELIKOPTEROM KOJI GASI POŽARE I TRAGA ZA NESTALIMA: Evo zašto je elitna flota MUP među prve 4 jedinice u Evropi (FOTO)

Desno od nas sleću avioni, a mi se pripremamo za uzletanje. Kakva mašina - "erbas H-145"! Sad se lakše diše, napolju prži 37, a ovde radi klima.. Rotor se vrti sve jače, a zvuk motora para, nadjačava sve. Više ništa sem tog zvuka se ne čuje!

Naši domaćini, piloti, s modernom opremom kao na filmu, komuniciraju pomoću slušalica. Pred njima brdo dugmića, kao i iznad. Podešavaju ih, čekamo. I sve je spremno za poletanje...

Dve zanosne letelice poletele su gotovo u istom trenutku. Ispod nas aerodrom "Nikola Tesla", pilot Helikopterske jedinice MUP Denis Vojvodić skreće desno. Ova elitna jedinica, koja je ugostila reportere Kurira, redovno učestvuje u gašenju i lokalizovanju svih požara na otvorenom u našoj zemlji, pa i u regionu, a jedna ekipa je baš ovih dana bila u Severnoj Makedoniji kao ispomoć.

Rizične operacije

- Naš zadatak je u suštini vezan za saradnju sa Sektorom za vanredne situacije, koji nam i upućuje poziv za angažovanje. U slučaju gašenja požara, mi smo oslonjeni na njih, odnosno oni su nosioci, a mi smo pomoć u gašenju zemaljskih, tih šumskih, obično velikih požara na otvorenom. Gašenje požara iz vazduha je naporno, vruće je i zahteva maksimalnu koncentraciju svih članova posade. Iziskuje velike psihičke i fizičke napore, a najteža je ta visoka temperatura u kojoj se radi, na tako visokim temperaturama se smanjuju i performanse vazduhoplova - objašnjava nam pilot Vojvodić, koji leti već 27 godina.

Straha, kaže, nema, samo doza povećane opreznosti zbog rizika koji takva operacija nosi.

PILOT MILOš MILUTINOVIĆ Ovaj posao mora da se voli Pilot Miloš Milutinović foto: Marko Karović Pilot Helikopterske jedinice Miloš Milutinović kaže da onaj ko radi ovaj posao, mora pre svega da ga voli. - Inicijalno, ovaj posao počinje s velikom ljubavlju prema vazduhoplovu, koji se kasnije razvija u sve veće stepene profesije, tako da smo danas vrlo obučeni profesionalaci. Kreće iz ljubavi do nekog stadijuma profesionalnosti. Najveći izazov prilikom obavljanja zadataka su vremenske prilike i situacije - navodi Milutinović.

Let helikopterom potpuno je drugačiji od leta avionom, kao i uzletanje i sletanje. Beograd nikad nije izgledao lepše. Letimo na nešto više od sto metara visine. Krećemo se ka ušću Save i Dunava, prolazimo Most na Adi, potom Brankov most, a onda su nas profesionalci Helikopterske jedinice MUP Srbije provozali iznad prestonice.

Osim gašenja velikih požara na otvorenom, ova uvažena jedinica MUP radi i na drugim kompleksnim zadacima.

Kompleksni zadaci

- Angažovani smo u kontroli granice, medicinskom prevozu, prevozu najviših državnih zvaničnika, pretragama i spasavanju u koordinaciji s civilnim vlastima za potrebe eventualnih udesa vazduhoplova. Usko sarađujemo sa specijalnim jedinicama u MUP, sa vojskom i Gorskom službom spasavanja. Može da se desi i potraga za nestalima, planinarima, sve zavisi ko nam uputi zahtev iz organizacionih jedinica MUP, sarađujemo sa svima - objašnjava nam Vojvodić dok pravimo još jedan krug.

POTRAGA ZA MALOM DANKOM Intenzivno se tragalo i iz vazduha Helikopterska jedinica MUP bila je angažovana i u potrazi za dvogodišnjom Dankom Ilić u prigradskom naselju Banjsko polje i Brestovačkoj banji. - Bili smo angažovani više dana u više navrata, pomagali smo pošto je bio širok rejon pretrage, šumovit, teško dostupan. Učestvovali smo u nekoliko dana intenzivne potrage, nakon toga je to preuzela zemaljska ekipa - naveo je pilot Vojvodić.

Tu su i Beograd na vodi, SIV, Kalemegdan, u daljini levo nazire se i Avalski toranj... Eno i Ade ispod, rashlađuju se ljudi, odsjaj vode iz ove perspektive je nestvaran. Novi kontrolni toranj se ponosito nazire, eno i piste, pilot skreće i let privodi kraju, spušta letelicu lagano. Bup. Dotakli smo pistu! Dugmići se vraćaju na svoje prvobitne pozicije, buka se stišava.

Flotu Helikopterske jedinice čine helikopteri koji su u samom vrhu svoje klase, a po sastavu flote su među prve četiri jedinice u Evropi - daleko su iznad policije Austrije, Belgije, Norveške i Švedske. Pored toga, i po sastavu kvalitetnog kadra - pilota i mehaničara - ova jedinica je u samom vrhu.

FILMSKA INDUSTRIJA Čuvenog glumca oslobodili straha foto: Instagram Helikopterska jedinica bila je angažovana i za potrebe filmske industrije. Najinteresantnije im je bilo snimanje TV serijala "Mornarički specijalci" (SEAL Team) američke produkcije. Radnja se dešavala u Beogradu, oni su bili izabrani jer su se radile visokorizične scene snimanja s helikopterom u strogom centru grada. I saobraćaj je bio zaustavljen, bilo je i visokog lebdenja iznad Trga Nikole Pašića. Glavni glumac, inače i zvezda serije "Bouns" Dejvid Borijanaz, imao je strah od letenja. Nakon dva-tri sata leta s posadom Helikopterske jedine on se oslobodio straha i njegov dubler više nije prisustvovao u letelici, glumac je izričito zahtevao da sam snimi scene. Snimali su i sa Berom Grilsom na lokalitetu Stare planine, i to sa upotrebom bočne dizalice, a za potrebe serijala koji je emitovan na Netfliksu.

Proces modernizacije flote započeo je 2019. godine, kada su isporučeni helikopteri H-145, nakon toga potpisani su ugovori za "erbas H-215 superpuma" i "kamov 32".

