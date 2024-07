OVO NIKAKO NE RADITI AKO NE ŽELITE DA VAM SE ZAPALI KLIMA! Majstor otkrio najčešće uzroke požara po ekstremnim temperaturama

Zbog ekstremno visokih temperatura koje su zahvatile našu zemlju, veliki broj građana nije gasio svoje klima uređaje. Koliko njihovo preopterećenje može biti opasno, pokazali su i požari koji su gutali čitave stanove u Beogradu.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kom se vidi trenutak kada spoljna jedinica klime počinje da gori. Novinarka Kurir televizije Nevena Milošević ovoga jutra razgovarala s majstorom za klime, koga je pitala za savet šta da radimo kad primetimo da klima gori.

- Ključno je prilikom odabira servisera, odabrati ovlašćenog. Jer može lako da se desi da usled nestručne ugradnje i dođe do nekog kvara na uređaju. Ako već dođe do nekog požara, poželjno je da budete tu čisto da ukoliko se nešto blaže zapali, da možete da odreagujete brzo, da izvadite utičnicu kako se ne bi proširio požar po celoj kućnoj instalaciji. Ukoliko dođe do nekog požara, trebalo bi prvo pozvati, naravno, vatrogasce, a onda i bežati iz prostora - rekao je majstor za klime Vladimir Dujaković.

Otkrio je i šta ne bi trebalo da zaboravimo kada je ovako toplo prilikom korišćenja klime.

- Ako izlazite negde kada su ekstremne vrućine, isključite klima uređaj. Sunce smeta, ali nije to jedini uzročnik požara. Postoje još drugih uzroka požara vezanih za klima uređaje, ali hajde da kažemo da su sad, dok su ogromne vrućine, ugroženije spoljne jedinice.

