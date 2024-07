Ogromne gužve juče su se stvorile na graničnom prelazu Evzoni na ulazu u Grčku zbog elektronskog sistema koji je pao. Problem je brzo rešen, ali već je uveliko špic letnje sezone i možda su ovo situacije koje očekuju sve koji kreću na putivanje.

Kakva je aktuelna situacija na ovom i ostalim graničnim prelazima istraživao je novinar Kurir televizije Vuk Uskoković u razgovoru s Nevenom Damjanović iz Automoto saveza Srbije.

foto: Kurir televizija

- Mi smo nekako navikli da je ovo period kada su putovanja višečasovna, kada se vozači pripremaju i pre svega žele da dođu do informacija kako o putnim dokumentima, tako i o pripremanju samog vozila za putovanje. Jutros je nešto bolja situacija u odnosu na dane vikenda za nama. Međutim i dalje je pojačan intenzitet saobraćaja i formirana je kolona vozila na izlazu iz Srbije ka Severnoj Makedoniji, takođe i ka Bugarskoj. Prema poslednjem izveštaju uprave granične policije na prelazu Preševo na izlazu iz Srbije zadržavanja su oko 30 do 60 minuta dok na ulazu u Srbiju nema čekanja. Kada je u pitanju prelaz Gradina sa Bugarskom, na ovom prelazu čekanja su oko 70 minuta i takođe na izlazu iz Srbije. Trenutno su ti prelazi najopterećeniji i treba koristiti manje alternativne prelaze. Svi vozači koji planiraju put ka Severnoj Makedoniji mogu da se opredele za prelaz Prohor Pčinjski gde je retko kad duže zadržavanje i u ovom trenutku na ovom prelazu nema čekanja. Na ostalim prelazima čeka sedo 30 minuta, iako je pojačan intenzitet saobraćaja - rekla je Nevena Damjanović.

03:09 AKO KREĆETE IDUĆEG VIKENDA NA MORE, RAZMISLITE DVAPUT! Iz AMSS poručuju: Na prelazima nekoliko sati čekanja, I TO NIJE SVE

Otkrila je i šta se očekuje sledećeg vikenda, koji je takođe u špicu letnje turističke sezone.

- Vikend pred nama će sigurno proći u znaku pojačanog saobraćaja. Doći će do još jedne smene turista kada se očekuju zadržavanja ne samo na izlaznim terminalima već i na ulaznim terminalima. Tako da treba očekivati i ona višečasovna zadržavanja jer prosto taj međuprostor koji je između nas i susednih zemalja se često popuni u danima vikenda. I prosto za sam prelaz granice je neophodno izdvojiti više vremena. Ako je to kod nas sat vremena, ako dodamo i vreme zadržavanja recimo kod mađarskih vlasti ili kod hrvatskih isto sat, dva. To je znači za celokupan prelaz trebaće da izdvojimo možda otprilike do dva do tri sata čekanja. Ukoliko mogu, savetujemo vozačima da koriste sredinu radne nedelje za putovanje. Nekako po statistici tada su zadržavanja kraća zaista nego za dane vikenda - istakla je Damjanović i dala nekoliko saveta vozačima pred put.

- Dešavalo se da nas mnogi na granici zovu upravo gde primećuju da im je istekla ili vozačka dozvola ili međunarodna vozačka dozvola. Dakle, apelujem da provere važnost svojih dokumenata, kao i koja dokumenta su im potrebna za zemlju u koju putuju. Eto izdvojićemo zeleni karton koji je zaista neophodan za sve koje putuju ka Severnoj Makedoniji. Tu je i sam organizam koji treba pripremiti za putovanje. Ono što je osnova svakog putovanja jeste da imamo dovoljno sna, nekih šest, sedam do osam sati je sna kako bi nam telo bilo odmorno za putovanje.

