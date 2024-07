RADOVI GOTOVI PRE ROKA: Završava se asfaltiranje i uređenje Starogradske ulice u Bačkoj Palanci (FOTO)

U Starogradskoj ulici u Bačkoj Palanci, jednoj od retkih koja nije imala asfalt, danas je poslednji dan na izradi završnog sloja na kolovozu. Umesto makadama, izgrađene su dve saobraćajne trake široke 5,5 metara, a ispred svih kuća ovih dana se završavaju kolski ulazi široki 3,5 metra i atmosferska kanalizacija. Završetak radova obišao je predsednik opštine Bačka Palanka Branislav Šušnica. On je istakao da je reč o vrlo važnoj investiciji za žitelje Starogradske ulice, ali i za celu Bačku Palanku.

- Unapređenje saobraćajne infrastrukture je investicija u bolji život građana. Potpuno sređivanje Starogradske ulice značajno će poboljšati kvalitet života njenih žitelja. Asfaltirali smo celu ulicu u dužini od 313 metara. Na južnoj strani ulice biće izgrađene bankine i postavljeni ivičnjaci, kao i trotoari ukupne površine 436 kvadrata, a biće asfaltirano i 305 kvadrata kolskih ulaza. Rok za završetak radova vrednih 33,5 miliona dinara, bio je 180 dana, i izuzetno je dobro što su radovi u završnoj fazi i biće gotovi pre roka – rekao je Šušnica. On ističe da je opština samostalno asfaltirala veliki broj ulica, kao i da je uz podršku Vlade Srbije i Pokrajinske vlade rekonstruisan značajan broj lokalnih i regionalnih puteva.

1 / 4 Foto: Opština Bačka Palanka

- Prošle godine smo posle punih 55 godina, prvi put nakon izgradnje 1968. godine, rekonstrisali put od Pivnica do Despotova. Kao i put Pivnice – Ratkovo. Takođe, prošle godine je u potpunosti završena druga i četvrta faza rekonstrukcije puta od Bačke Palanke do Novog Sada, kao i deo puta od Silbaša do Maglića. Pored toga, Majevička ulica je dobila asfalt, atmosfersku kanalizaciju i kanalizacionu mrežu. Asfaltom su presvučene ulice u bloku "Kaloš" i ulice na mnogim drugim lokacijama – ističe Šušnica.

On podseća da se privode kraju i radovi na parternom uređenju centra Bačke Palanke vredni 324,9 miliona dinara, koje finansira Pokrajinska vlada, u okviru kojih se grade nove pešačke staze, platoi i parkinzi.