SMEŠTAJ 5 DANA NA OVOM SRPSKOM JEZERU ZA PORODICU KOŠTA OD 7.500 DINARA Cene hrane i pića su sića, a turisti masovno dolaze

Smeštaj na Vlasinskom jezeru za noć košta već od 1.500 dinara, dok ručak za dvoje u restoranima iznosi do 3.000 dinara.

Vlasinsko jezero u blizini Surdulice za vreme korone postalo je naročito popularno kada su ovo letovalište posećivali ljudi iz cele Srbije, ali i šire. Ovo veštačko jezero je najveće i najviše u našoj zemlji i zbog svojih prirodnih lepota, čistog vazduha, planina, biljnog i životinjskog sveta idealno je za boravak tokom leta te sada važi za jednog od favorita za odmor.

Gužve na Vlasini su počele, a pik sezone se očekuje krajem jula i početkom avgusta kada se u ovom mestu tradicionalno obeležava Ilindan. Vlasnici vikendica i apartmana kažu da su smeštajni kapaciteti popunjeni, a da su cene maltene iste kao i prošle godine, veće poskupljenje je bilo samo nakon perioda korone.

- Noćenje u vikendici košta od 15 evra, ali može da se nađe i manje. Smeštaj u apartmanima odnosno vilama je nešto skuplji i iznosi od 2.000 dinara pa naviše. Hoteli su naravno na prvom mestu i noćenje se kreće od 40 evra pa naviše u zavisnosti od toga da li uzimate polupansion ili pun pansion. Krajem jula ovde nema igla gde da padne, gotovo da ne može da se priđe do jezera. Dolaze ljudi iz Vlasotinca, Leskovca, Niša, Beograda, Šumadije, ima dosta Bugara, Makedonaca pa i Rumuna. Mesto je mirno i idealno za porodice sa decom koji ovde dolaze obično od tri do pet dana. Za to vreme cena smeštaja je smešna, daju od 7.500 do 10.000 dinara, a uglavnom ponesu svoju hranu jer većina njih voli da roštilja te često pripremaju hranu negde u prirodi - kaže za Kurir vlasnik jedne vikendice na Vlasini.

Cene smeštaja vikendica 15 evra

aparman 2.000 dinara

hotel 30-40 evra

Inače, Surduličani i Vlasotinčani ovo mesto često nazivaju vazdušnom banjom i kažu da je brend juga Srbije.

- Cene hrane i pića su dosta niže u odnosu na druga mesta. Ranije je ovde bilo i jeftinije, kao u Vlasotincu, međutim, neki iznosi jesu skočili, ali su opet pristupačni svima. To pokazuju i gužve u hotelima i restoranima. Na primer kafa košta od 12 do 130 dinara, sok od 220 do 250. Ručak za dvoje, ukoliko želite vlasinski specijalitet ribu, sa pićem i salatom može najviše da vas iskošta 3.000 dinara - kaže nam Vlasotinčanka koja redovno posećuje ovo mesto i dodaje:

- Što se tiče cena na pijaci one jesu malo jače. Suveniri sa Vlasine su dosta skuplji, ali i voće drži cenu. Na primer kilogram kajsija je oko 200 dinara što jeste dosta u odnosu na okolna mesta. Meštani prodaju razne proizvode sa Vlasine poput slatka od šumskih jagoda, kupina, borovnice, aronije, domaćih sokova, meda. Turisti to kupuju i ne pitaju za cenu.

Legenda o jezeru i "crnom vodenom biku" - Nekada davno je u jezeru živeo "vodeni bik" koji je često izlazio noću iz vode na obalu, pasao travu i ubijao goveda seljanima koja su oko jezera pasla travu. Kako je poubijao mnogo goveda i zadavao seljanima veliki strah, neki kovač se dosetio da svom volu okuje rogove gvožđem i pusti ga da pase kraj jezera. Kad vodenjak izađe iz vode i polete ka kovačkom volu, ovaj ga probode okovanim rogovima te se vodeni bik vrati u jezero i više se nikad nije pojavio, već samo 1827. godine pred rusko-turski rat i srpsko-turski rat, kad se iz jezera čula rika bika da se tresla cela okolina, a iz vode su izbijali veliki mehuri (klaburci) - navodi se na sajtu Turističke organizacije opštine Surdulica.

Podsetimo, do Vlasine i Vlasinskog jezera se može doći iz četiri pravca: od magistralnog puta Beograd - Atina, preko Vladičinog Hana, Surdulice do Promaje na Vlasini (32 km), od magistralnog puta (Beograd - Atina) odvajanjem od Leskovca, preko Vlasotinca, Crne Trave do Vodojaži na Vlasini (67 km) i iz Bugarske iz dva pravca preko graničnog prelaza Ribarce (42 km) i graničnog prelaza Strezimirovci (23 km) do Promaje na Vlasini.