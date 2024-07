VOJKAN OTIŠAO U NEOS MARMARAS, GORKO SE POKAJAO: Duša mi je u nosu, još se ljudi vraćaju! SAD I NIKAD VIŠE

"ova brda me ubiše"

U Neos Marmarasu letuje veliki broj Srba, uglavnom su zadovoljni, međutim Vojkan se gorko pokajao što je tamo otišao na odmor!

Na društvenim mrežama podelio je svoje iskustvo.

- Pozdrav iz Neos Marmarasa! Samo želim da podelim iskustva. Ovde smo prvi put i zadnji put. Mesto ima neki svoj šarm, to priznajem, ali ova brda me ubiše - požalio se on u grupi "Grčka info".

Dodaje da je došao na "umor, a ne na odmor".

- Ovde valjda ljudi menjaju lamele jednom godišnje. Kreneš na gradsku plažu, dok dođeš duša ti u nosu, a i plaža je krš. Nemaš gde da parkiraš, jedan drugom na glavu.. Da nije plaže Lagomandra, velika palaža sa prirodnim hladom, koja je 8 km udaljena propade odmor! - naveo je Vojkan.

Kaže da mu nije jasno što se ljudi vraćaju ovde svake godine.

- Bili prošle godine u Sartiju i oduševili se, sve blizu, plaža vrh.. Reko da promenimo ove godine. Čak bih pre u Paraliju nego ovde.. Toliko od mene, nadam se da sam nekom pomogao u izboru.. Pozdrav! - zaključio je Vojkan.

