"TAJ PAKAO ŽELIM ŠTO PRE DA ZABORAVIM" Ljiljana odmor u Grčkoj platila 2.000€ u oktobru, umesto vaučera od agencije dobila košmar

Pošto je tri godine unazad letovala posredstvom jedne beogradske turističke agencije, čijim radom je bila veoma zadovoljna, Ljiljana Tedin iz Kikinde je i ovog puta organizaciju letovanja prepustila ovom tur operateru, ne sluteći da će joj "dugogodišnji prijatelji" otkazati petnaestodnevni aranžman dve nedelje pred put, iako ga je uredno i u celosti platila još u oktobru prošle godine.

Na višesatno insistiranje, uspela je da "dobije" makar 10 dana, od čega je poslednja dva provela u drugom mestu nekoliko kilometara udaljeno od hotela u kom je imala "ol inkluziv" aranžman i u koji je dolazila da bi ručala i kupala se. I to ne samo ona, nego i njen suprug i njihovo dvoje maloletne dece. Kratka horor priča, kaže ova ogorčena žena.

foto: Shutterstock

Poslednjih godina srpski turisti su, čini se, često na meti turističkih agencija koje im nekoliko meseci ranije naplate aranžman za letovanje, a onda ga tik pred put otkažu.

Takva situacija zadesila je Ljiljanu Tedin iz Kikinde i njenu porodicu koji su, kako tvrdi za Nova.rs, namagarčeni od strane jedne beogradske turističke agencije.

Što je najgore, porodica Tedin je već tri godine letovala posredstvom ovog tur operatera, te ni u najluđim snovima nisu mogli da zamisle da će ovaj put proći kao „bosi po trnju“.

Prema rečima naše sagovornice, njima je agencija otkazala putovanje dve nedelje pred polazak, iako su uredno i u celosti platili aranžman još u oktobru prošle godine.

Na kraju je uspela da se izbori za svoj odmor, ali ne onako kako je prvobitno trebalo da bude – umesto planiranih i plaćenih 15 dana, Tedinima je agencija na jedvite jade pronašla termin za deset dana, od čega su osam boravili u hotelu koji su i bukirali i u kom su imali ‘ol inkluziv’ koncept, dok su poslednja dva preseljeni u susedno mesto gde su koristili samo smeštaj.

- Taj pakao pred samo putovanje želim što pre da zaboravim. Verujte mi. Toliko sam se istresirala, toliko sam psihički izmaltretirana od strane agencije da je to neobjašnjivo. Šta se dogodilo? Kao i prethodnih godina, i ove sam, u dogovoru sa suprugom, odlučila da istoj agenciji poklonim poverenje jer smo bili zadovoljni dosadašnjom saradnjom. Nažalost, to ne mogu da kažem sada. Sa njima više nikada nećemo putovati - priča nam Ljiljana odmah na početku razgovora.

Tražili vaučer dobili otkaz aranžmana

Kako dalje objašnjava, Ljiljana i njen sprug bukirali su aranžman u Grčkoj u mestu Litohoro još u oktobru prošle godine. Pošto su imali poverenja u agenciju, odlučili su da sav iznos od 2.000 evra za 15 dana letovanja uplate u celosti.

- Rezervisali smo kompleks u Litohoru, "ol inkluziv" koncept, zaista savršeno i za decu i za nas. Mi smo već letovali tamo, tako da nam ni na kraj pameti nije padalo da bi nešto moglo da se izjalovi i to pred sam put - nastavlja ona.

foto: Shutterstock

Pošto se odmor približavao, a vaučer aranžmana koji je agencija trebalo da dostavi Ljiljani putem mejla nije stizao, ona ih je mejlom podsetila da joj pošalju.

- Trebalo je oni da nam pošalju vaučer, ali kako se nisu oglašavali, poslala sam im mejl, a onda mi je, umesto vaučera, stigao odgovor "Otkazano letovanje". Mislila sam da je neka greška u pitanju, međutim u mejlu su naveli da postoji problem sa dobavljačem, te da mesta za mene i moju porodicu nema. Šok, verujte mi! Prvo, kako je to moguće tik pred put? Drugo, da li je realno da nas nisu ranije obavestili nego su čekali da im se ja obratim - priča ogorčeno naša sagovornica.

"Dobro, evo vam 10 dana"

Ljiljana nije želela da dozvoli da im odmor propadne zbog, kako kaže, neodgovornih ljudi, te je rešila da „doda gas“. Tražila je od agencije da joj kako znaju i umeju pronađu aranžman u tom terminu koji su i bukirali.

- Uzela sam tri nedelje odmora, sve smo još odavno isplanirali. Zbog toga sam pritisla agenciju, rekavši im da ne želim da mi vrate pare nego da nam pronađu aranžman. Naše "prepucavanje" mejlovima trajalo je satima i satima, da bi mi na kraju ponudili osam dana u istom hotelu koji smo bili i rezervisali u tom terminu. Još su mi napisali da budem zadovoljna i srećna zbog toga. Kao da se sve ovog dogodilo našom, a ne njihovom krivicom jer ne dajem im za pravo da je problem kod dobavljača. Mi nismo putovali sami, nego su isti hotel i isti termin rezervisali i naši prijatelji i moj otac. Dakle, nas je bilo tri porodice i nekako je kod nas došlo do problema. Žao mi je, ali ne verujem.

foto: Shutterstock

Posle psihičkog internet "progona", pala je ponuda – Ljiljani, njenom suprugu i maloletnoj deci dat je aranžman od osam dana u mestu i hotelu u kom je i trebalo da borave, dok su još dva dana dobili u susednom mestu, nekoliko kilometara udaljenom od Litohora. Dakle, ukupno 10 dana odmora.

- To je bilo najcrnje. Osmog dana su nas iselili i prešli smo u mesto Leptokarija koje je nekoliko kilometara udaljeno od mesta gde smo prvobitno boravili. Smeštaj je bio lep, ali smo tamo samo spavali, dok smo na doručak, ručak, večeru i kupanje išli u Litohoro, u naš hotel od kog smo imali "ol inkluziv" koncept. Zamislite to – budim decu ujutru da ustanu da bismo išli u susedno mesto na doručak, pa se kupamo, pa se vraćaj u smeštaj… Niko nas nije ni pitao kojim prevoznim sredstvom smo došli. Šta da smo putovali autobusom, kao naši prijatelji? Onda to ne bi bilo izvodljivo. Nepotrebno smo izmaltretirali decu, a i sebe. Sada je gotovo. Letovanje je završeno, ostale su nam lepe uspomene koje smo porodično stvarali - poručuje Ljiljana.

Ljiljana nije jedina

Tragom Ljiljaninog iskustva, naša redakcija stupila je u kontakt sa Beograđankom Danijelom koja je doživela sličnu situaciju kao i porodica iz Kikinde.

- Isto se dogodilo i meni, s tim što su mene iselili posle pet dana iz hotela i uselili me u apartman u Leptokariji. Znači, uzimala sam taksi tih dana da bih koristila usluge "ol inkluziv" koncepta u Litohoru, jer sam u Leptokariji samo spavala. Ali vrhunac svega bilo je kada sam napuštala apartman, odnosno kada je trebalo da se odjavim, a na recepciji me nisu puštali jer im agencija nije prebacila novac za tih pet dana koliko sam tamo provela, nego su od mene tražili da im platim 700 evra. Ma katastrofa - priča sagovornica.

Pozvala je, kaže, agenciju, koja je tvrdila da će ubrzo rešiti poblem.

- Rešili su problem, ali posle pet sati. Nisu hteli da me puste da krenem kući dok im ne legne novac. Makar da su me pustili da se kupam dok se to ne reši. Ma užas, samo kada se setim. Nikada više, zaista. Za mene je ta agencija otpisana kao posrednik u putovanju - jasna je Danijela.

Inače, pravila koja su određena Opštim uslovima putovanja koje propisuje Nacionalna asocijacija turističkih agencija (YUTA) vrlo su jasna – agencija sme da otkaže putovanje, ali o tome mora blagovremeno da obavesti putnike.

Agencija sme da otkaže putovanje ukoliko je prijavljeno premalo putnika, odnosno ako nije uspela da proda dovoljno aranžmana. Naravno, postoje rokovi koji moraju da se ispoštuju.

Redakcija Nova.rs uputila je pitanja spornom turističkom operateru u Beogradu zbog čega je došlo do ovakve situacije sa njenim klijentima, ali do objavljivanja ovog teksta nisu dobili odgovor.

Kurir.ts/ Nova.rs/ S.Đ.

