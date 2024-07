MOŽE LI POLICIJA TRAJNO DA VAM ZAPLENI AUTOMOBIL? Eksperti u oštroj polemici zbog najavljenih izmena u zakonu

Zbog različitih prekršaja ili odbijanja saradnje sa saobraćajnom policijom, proteklih nekoliko meseci privrmeno su oduzimana vozila po Srbiji.

A najavljene novine u Zakonu o bezbednosti saobraćaja, čija izrada je u toku, mnogo pre javne rasprave izazvale su različite polemike. U fokusu javnosti našlo se rešenje trajnog oduzimanja vozila i vozačke dozvole za najteže saobraćajne prekršaje i povratnike.

Gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji koji su diskutovali o ovoj temi bili su Nemanja Todorović, advokat i Saša Mitrović, sa portala Sasomange.

Mitrović je izneo svoje tvrdnje oko noviteta u Zakonu, pa je rekao da ima dosta nelogičnosti u istom:

- Nije baš jasna situacija, radi se o stvarima koje nisu definisane, da li je automobil kao predmet prekršaja podložan oduzimanju, lično mislim da nije, i da je to protiv Ustava. Svakako, trebalo bi pojačati sankcije vozačima koji ponavljaju prekršaje. Dakle, radi se o 18 tačaka, koje navode privremeno oduzimanje vozila. Da li je automobil nešto kriv, pa nije, država mora da nađe način da sankcioniše vozača kako isti ne bi učestvovao u saobraćaju. Šta ga sprečava da on ponovo kupi automobil?

Osim ove kazne, Zakon će uvesti strožije sankcije za ne vezivanje pojasa, neadekvatno prevoženje dece, vožnju pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, a biće i razmotreni dodatni psihološki pregledi za nesavesne lekare.

Mitrović je izneo mišljenje oko toga da li će ova pooštrenja uneti veći sklad u samom ophođenju vozača kada sedne za volan:

- Ovde se, najpre, radi o sankcionisanju samog vozača, a s jedne strane to zaista podržavam. Međutim, nisam siguran koliko će to imati efekta kod određenog broja ljudi, jer me frapirao podatak da je 10.000 vozača u Srbiji ugroženo novim zakonom. To je neverovatan broj, ljudi koji stalno ponavljaju prekršaje, njih bi trebalo sankcionisati, ali ne oduzimanjem imovine, pogotovo ne trajnim oduzimanjem imovine, već u vidu sankcija nekih stvari koje država daje kao takve. Recimo, vozačka dozvola, ona ne mora biti u vlasništvu, već se može od države izdavati na upotrebu, te se u potpunosti povući.

Todorović je analizirao delotvornost prethodnopomenutih promena u zakonu:

- Smatram da je ovakvo zakonsko rešenje protiv Ustava. Moramo razumeti da je privatna svojina neprikosnovena. Kompletan naš pravni sistem, što se tiče prava građana, staje u rečenicu da je privatna svojina neprikosnovena. Sve što znamo okolo, vidimo, što se tiče nas kao jedinki u društvu, se zasniva na toj jednoj rečenici. Nije predviđeno da se oduzima vozilo trajno, čak ni kada je saobraćajni udes sa smrtnim ishodom. Apsolutno nisam naklonjen ovoj ideji jer to ništa neće rešiti, oduzimanje vozila neće dovesti do toga da bude manje prekršaja. Prevencija je glavna stvar, mi uvek reagujemo posledično, a trebalo bi preventivno. Oduzimanje vozila je totalno besmisleno.

