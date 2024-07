"IGNORISALA SAM OVE SIMPTOME SVE DOK NISAM POČELA DA ISKAŠLJAVAM KRV": Potresna ispovest devojke koja je obolela od kancera

Leukemija je rak ćelija krvi i koštane srži koji nastaje usled nekontrolisanog razmnožavanja ćelija krvi i njihovih prethodnika u koštanoj srži.

Borba sa ovom bolešću ne samo da je fizički iscrpljujuća već je to često i psihički, a jedna Aleksandra se hrabro uhvatila u koštac sa njom. Ona je na Tik Tok nalogu "mojaborbasaleukemijom" ispričala o svom iskustvu sa leukemijom kao i koje je simptome imala pre dijagnoze i zašto se nije odmah javila lekaru.

- Kada su u pitanju moji simptomi, oni možda nisu standardni, zato što se simptomi razlikuju od osobe do osobe. Na primer, neki od mojih početnih simptoma su bili umor, malaksalost, iscrpljenost, konstantna želja za spavanjem. Mogla sam da zaspim u bilo kom trenutku, na bilo kom mestu. Takođe, jako mi je smetalo sunce - nisam mogla uopšte da budem na suncu. I to su neki simptomi za koje ja lično smatram da se nikad ne bih obratila svom lekaru, jer jednostavno svako od nas ima neke svoje obaveze i jednostavno u nekom trenutku je normalno da se možda osećamo preopterećeno i da jednostavno mislimo da je sa nama sve u redu, da smo samo umorni i da nam treba više sna. Isto tako sam i ja mislila, zato što sam u tom periodu studirala, radila, sprovodila projekte, išla na obuku, na razne treninge, išla sam na trening u Apatinu, išla sam na odmor u Grčku... Sve se to dešavalo u nekih mesec, meseci ipo dana kada je bio taj kontinuirani rad, nespavanje, konstantno pakovanje, konstantno putovanje... - ispričala je ona.

Ona kaže da nije smatrala da se sa njom nešto ozbiljno dešava već je mislila da je samo preopteretila sebe obavezama.

- Međutim, to nije bilo tako. Sledeći simptomi su krenuli su na moru. Desilo se da jednostavno nisam mogla da plivam, da nisam imala uopšte snagu, da su krenule modrice... Modrice su bile onako male, sitne. Pojavljivale su se po rukama i nogama. I kada sam se vratila sa mora, ja sam prvo imala bolove koje su bili u grudima. I naravno, kao i svi mi, pokušala sam to da rešim tabletama, čajevima, oblogama itd. Međutim, to je sve eskaliralo. Dobila sam i temperaturu. Temperatura nije bila velika, ali se jeste kretala od nekih 37 do 38. I bila je konstantno, bilo je nemoguće spustiti. Međutim, ja se ni tada nisam obratila lekaru sve dok nisam počela toliko jako da kašljem, da sam počela da iskašljavam krv - priseća se ona.

Tada se obratila lekaru koji joj je rekao koje analize treba da uradi. Među njima je bila i krvna slika.

- Mada, pretpostavljam da je njima odmah, na početku, bilo jasno da nešto nije u redu, zato što su se modrice sve više i više pojavljivale i zato što su se širile. Uradila sam krvnu sliku i na osnovu toga su doktori i doktorke videli da nešto nije kako treba, jer je krvna slika bila jako, jako loša. Doktorka mi je dala hitan uput i rekla da moram odmah da se javim u bolnicu u Kruševcu.

Kada je to čula nije joj bilo dobro. Bilo ju je strah.

- Rekla mi je: "Spakuj stvari za nekoliko dana, sigurno će te zadržati". Bila sam toliko besna, nesrećna, uplašena, sva sam se tresla... I od Ćićevca do Kruševca sam sve vreme plakala.

Aleksandra se nadala da je ipak neće zadržati u bolnici. Ali, to se nije desilo.

- U prvom trenutku sam mislila da sam ja kriva, zato što se nisam javila na vreme. Međutim, mislim da se realno niko sa ovim simptomoima koje sam ja imala - ne bi ni javio. Jer ne samo ja, već i dosta mojih prijatelja, kolega, poznanika, zapravo vodi ubrzan život kao ja. Svi smo u nekom trenutku preopterećeni i nije nam ni do čega i jednostavno samo nam se spava i nikad to ne bi te simptome svrstali u simptome neke bolesti, naročito ne leukemije. Ali jednostavno, tako je bilo. Opet kažem, ja sam konstantno putovala, radila, učila, unapređivala sebe i samo sam mislila da sam možda pregorela. Međutim, to nije bilo tako - ispričala je ova hrabra mlada žena.

Ona je u opisu snimka istakla da je ovo "samo njeno lično iskustvo" i da se simptomi razlikuju.

- To što se nešto desilo meni ne znači da će se desiti svima. Svaki čovek i svaki organizam je drugačiji, svako drugačije podnosi bol i reaguje na drugačiji nacin. Neke stvari se dešavaju skoro svima i o njima treba javno govoriti.

Aleksandrina priča dirnula je mnoge pratioce koji su joj u komentarima poželeli brz oporavak.

"Sunce drago. Vedar duh i dragi bog će ti pomoći", "Molim se bogu za tebe", "Izdržaćeš, vidi se da si lavica", bili su samo neki od komentara.