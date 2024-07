"DA LI STE POMISLILI DA NEKE PORODICE NE MOGU DA PRIUŠTE HOTELE SA 5 ZVEZDICA?!" Seka Aleksić o napadima na "paradajz" turiste!

Mnogi naši ljudi, kada putuju na more, ponesu sa sobom neku hranu kako bi uštedeli novac, a takvi putnici, koji se pogrdno nazivaju "paradajz turisti" često su na meti napada na društvenim mrežama.

foto: Shutterstock

Na ovaj problem ukazala je i pevačica Seka Aleksić koja je na Tik Toku nalogu seka_aleksic osudila napade na one koji praktikuju nešto jeftiniji vid putovanja.

- Ljudi, da li je moguće?! Čitam neke komentare, kako se neki ljudi smeju ljudima koji su otišli na more, poneli hranu, nemaju ležaljke, leže na peškirima i otišli sa decom... Pa, izvinite, da li je moguće da je nekom to predmet sprdnje? Da li je moguće da niste pomislili da neke porodice ne mogu sebi da priušte hotele sa 5 i 15 zvezdica i da neke porodice jedva krpe kraj s krajem, ali žele svojoj deci da priušte more... da vide more? - pitala je ona oštro, podsetivši da i njena porodica ranije nije imala puno para, te da je more videla tek nakon što je sama zaradila novac.

- Ja, recimo, kao dete nisam videla more. Tek sa 20 i nešto godina sam prvi put videla more i to sam sama sebi priuštila, jer sam zaradila novac i otišla na more. Kako vas nije sramota i kako vam ništa nije sveto da se sprdate sa ljudima koji su otišli na more, sede na pesku, na peškiru i sami sebi donose i kuvaju hranu? Sram vas, bre, bilo!

Ovaj snimak je brzo postao viralan, a komentari su bili brojni. Mnogi ljudi istakli su da se apsolutno slažu sa pevačicom:

foto: Printskrin/Facebook

- Najkulturniji su pašteta turisti - istakao je jedan od korisnika društvenih mreža, a među mnogim komentarima podrške, izdvojio se jedan komentar:

- Imamo tolike pare, pa opet sedimo na peškiru i sami sebi pravimo hranu.

Neki naši ljudi u komentarima su priznali da ni oni kao deca nisu išli na more. Neki od njih - nisu ni kao odrasli.

- Bravo, Seko, ja još nisam videla more, a imam 39 godina - bio je jedan od komentara.

- 27 godina - ista priča! - dodao je drugi korisnik.

