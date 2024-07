ZAŠTO JE TINEJDŽER (19) KOJI JE POLOMIO VILICU OCU SA BEBOM OSLOBOĐEN PRITVORA?! Advokat dao moguće odgovore: Danas ništa ne čudi

Prvi osnovni sud u Beogradu odbio je da odredi pritvor devetnaestogodišnjem tinejdžeru, koji je, kako se sumnja, pretukao oca sa bebom u kolicima, nakon što je izlazio sa parkinga, i na taj način mu naneo teške telesne povrede.

Zbog čega je sud doneo ovakvu odluku to jutros istraživala je novinarka Kurira Nevena Milošević u razgovoru sa Nemanja Todorovićem, advokatom.

foto: Kurir televizija

- Danas teško da nešto može da nas iznenadi i da nas nešto začudi. O legitimnosti sudskih odluka ne bih. Da li je neka odluka legitimna ili nije to nije na nama da odlučimo, jer takvo pitanje odluke suda teško da može da bude postavljeno. Da li je legalna? Jeste, iz prostog razloga što ju je doneo organ koji na to ima pravo, koji se time bavi, odnosno sud. Zašto je sud doneo ovakvu odluku, to je nešto sasvim drugo. Kojim se razlozima vodio kada je donosio odluku, mi to ne znamo. Znamo da je tužilac predložio pritvor, znamo da je sud za prethodni postupak pritvor odbio i stavio meru zabrane prilaska komunikacije, verovatno sa oštećenim i verovatno sa svedocima koji su tu bili - rekao je Todorović i dodao:

03:03 ZAŠTO JE TINEJDŽER (19) KOJI JE POLOMIO VILICU OCU SA BEBOM OSLOBOĐEN PRITVORA?! Advokat Todorović dao moguće odgovore

- Verovatno je procenio da se radi o mlađem licu, pa da ne bi trebalo da ide u pritvor. Verovatno je procenio da se nećeponoviti to delo. Ali isto tako nije mogao da proceni da neće biti utjecaja na svedoke. I isto tako nije mogao da proceni da neće biti uznemiravanja javnosti. To je ono što čini sudski posao. Sud mora da izmeri između dve argumenta za i protiv i donese odluku u vezi sa konkretnom situacijom da li će biti određen pritvor ili neće. Međutim, treba znati da to što nije određen pritvor nije nikakva oslobađajuća okolnost u tom smislu da neće biti procesuiran, da neće biti kažnjen i da neće biti osuđen i verovatno izdržavati neku kaznu zatvora.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

04:30 OSUMNJIČENIMA ZA ODAVANJE VOJNIH TAJNI IZ FABRIKE U VALJEVU PRETI DO 15 GODINA ZATVORA: Advokat objasnio pravne aspekte slučaja