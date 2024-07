JELENA RODILA DEČAKA, POTOM BLIZNAKINJE, A SAD ČEKA TROJKE: "Onesvestiću se", prva je reakcija tate Miloša (FOTO)

Prvo dete - dečak, druga trudnoća - bliznakinje, treća trudnoća - "Držite me, onesvestiću se!", prva je reakcija Miloša Krnić (34) nakon što je ginekolog saopštio njemu i njegovoj ženi Jeleni (34) da će dobiti trojke!

Ova petočlana porodica iz Konaka, sela kod Sečnja, krajem oktobra ili početkom novembra postaće bogatija za tri nova člana.

Krnići su oduvek maštali da imaju veliku porodicu, doduše nisu se baš nadali da će treća trudnoća značiti i trojke.

Porodica Krnić foto: Privatna Arhiva

Najmlađi sin Dušan (10) rođen je 2014. godine, četiri godine kasnije rodile su se Anđelija i Stefanija (6) iz blizanačke trudnoće, krajem prošle godine, tačnije dan pred doček Nove godine Jelena je doživela spontani pobačaj, ali su ih nakon par meseci dočekale neverovatne vesti.

- Kada smo dobili Dušana razmišljali smo o drugom detetu, hteli smo devojčicu. Posle četiri godine sam ostala trudna i na kontroli mi je doktor rekao da su bliznakinje. Nismo se nadali blizanačkoj trudnoći, verujte mi. Bili smo jako iznenađeni, ali pozitivno. Sve je proteklo kako treba i doktor je imao vere u mene da ću sve to super da iznesem - priča Jelena Krnić za Kurir.

Krnići čekaju trojke foto: Privatna Arhiva

Porađala se prirodno i to 27 sati, ali kako kaže iako se namučila, sve je prošlo prirodno i kako treba.

- Hteli smo i četvrto dete i to na moju inicijaticu, ostala sam trudna u oktobru prošle godine, ali sam dan pred doček Nove godine imala spontani pobačaj. Nažalost na toj kontroli su bila i deca sa nama, tako da su i oni to baš teško podneli. Bila je to baš tužna Nova godina za nas, ali je valjda sve to rezultiralo da sada budu trojke - kaže ova mlada mama.

Jelena Krnić foto: Privatna Arhiva

Doktor oduševljen Trojke i blizanci prirodnim putem Sve Jelenine trudnoće začete su prirodnim putem, zato su i bili šokirani, prvo blizancima, a potom i trojkama: - Doktor je bio oduševljen, a rekao je da je pre osam godina jedna žena takođe nosila trojke, isto začete prirodnim putem. On je u svojoj podužoj karijeri ima takva dva slučaja.

Anđelija, Stefanija i Dušan foto: Privatna Arhiva

U februaru ove godine ponovo je ostalo u drugom stanju, a u martu na kontroli je doktor Krnićima saopštio da čekaju ne jedno, već troje dece!

- Suprug je na doktoreve reči: "Ovo su trojke!", rekao: "Ja ću se onesvestiti!" Doktorka koja je tada bila u ordinaciji sa nama me i dan-danas: "Kako vam je suprug?" Ostavio je utisak uplašene osobe - Jelena će kroz smeh:

- Nismo se nadali ni blizancima, a kamoli trojkama. Bili smo iznenađeni. Ljudi nam nisu verovali. Suprug se privikao i sam kaže da ne zna kako ćemo mi to izgurati, ali pošto smo izgurali i blizance, izguraćemo i ovo! Sve ide kako treba, doktor je siguran u mene i misli da ću i ovo moći da izguram kao prirodan porođaj.

Poljoprivredna porodica Selo ne bi menjali za grad Krnići žive u selu, Jelena je 23 godine živela u gradu, a sada ne bi selo menjala ni za šta na svetu. - Volimo selo, a i to je mnogo bolje okruženje za decu i njihovo odrastanje, imaju i veću slobodu. Inače se bavimo poljoprivredom, ratarstvom, i od toga živimo. Ja sam i kao ženski poljoprivrednik dobila podsticaj od IPARD fonda. U svakom slučaju ne žalimo se nikako, zadovoljni smo, sve nam je potaman - zadovoljna je ona.

Jenena Krnić ponosna trudnica foto: Privatna Arhiva

Kaže, teško je nositi trojke, posebno leti.. Termin nema, doktor kaže da će porođaj biti počektom novembra ili kraj oktobra. Inače Jelena i Miloš su imali genetske predispozicije da dobiju blizance, s obzirom da ih ima u obe porodice.

- Najbolje je da doguram što više mogu. Doktor je video da nosim jednog dečaka, jednu devojčicu, a za treću bebu nije bio siguran, misli da je devojčica. Deca su presrećna, oni su navijali da budu dva dečaka. Posle ove trudnoće mislim da ne planiramo više dece, sasvim je dovoljno. Želeli smo veliku porodicu i eto, sada ćemo je imati! - zahvalna je sagovornica Kurira.

Miloševi roditelji, koji žive u istoj ulici, su im najveća pomoć i podrška.

