"OVOM DELU SRBIJE PRETE NAJOPASNIJE OLUJE!" Ivan Ristić: MOGUĆE SU TZV. PIJAVICE TORNADA kada vetrovi dostižu VRTOGLAVU brzinu!

Meteorolog Ivan Ristić govorio je za Kurir o fenomenu mikroklime tj. o tome kako je moguće da deluje da u nekim područjima pada kiša iako iznad njih nisu vidljivi oblaci:

foto: Kurir televizija

- Dobar primer za mikroklimu što pričam jest ovo što se desilo u ponedeljak. Imali smo jedan oblak kumulonimbus iza Novog Beograda i tu je bilo kiše. Bilo je tamno nebo, delovalo je da u priličnom intenzitetu pada kiša, a na primer ovde u centru, kada pogledate gore, bilo je sunčano, skoro da nije bilo oblaka, a ipak je padala je kiša. Čak nije bilo ni duge koja se mogla očekivati u tom trenutku - rekao je Ristić i dodao:

- Interesantno je to da te kapljice vode ili snega i leda zimi - tih hidrometeora što mi zovemo, tih padavina, one mogu biti ponesene tokom padanja sa tim nekim prizemnim vetrovima i nekim drugim vetrovima. Znači ne kreću se isto kao i sam oblak, tako da kiša može da pada na primer kao što se desilo u centru Beograda bez oblaka, ali to je kiša koja je potekla iz oblaka. Ona, dakle ne pada iz vedrog neba, ali sa tim vetrovima ona može da pređe na primjer 2-3 km.

foto: Printscreen

Nabrojao je delove Srbije koji su najizloženiji olujama:

- Što tiče oluja imamo taj prvi najopasniji deo koji ide pravcem Slovenija, Hrvatska, Slavonija preko Vojvodine. Tu su obično ti najjači vetrovi, obično tu neki put bude i tornada. Dešavale su se u Vojvodini te neke pijavice tornada. Tu vetrovi neki put, kao prošle godine su dostizišu brzinu i do 180 i 200 km na čas.

Osim Vojvodine na udaru oluja je i zapadna Srbija:

02:33 OVOM DELU SRBIJE PRETE NAJOPASNIJE OLUJE! Meteorolog: MOGUĆE SU TZV. PIJAVICE TORNADA kada vetrovi dostižu VRTOGLAVU brzinu!

- Sledeća je zapadna Srbija. To je dakle Mačva i sever zlatiborskog okruga. Iz Bosne neki put oće te oluje da pređu i onda idu prema Beogradu. I treći je taj zlatiborski, rasinski okrug, znači ta neka jugozapadna Srbija. Tu se isto stvaraju te oluje koje se posle premeštaju prema istoku. Inače za Beograd su interesantne i te neke nepogode koje dolaze sa jugoistoka i istoka i sa severoistoka. To se isto neki put često dešava pogotovou leti i tada možemo isto imati nepogode u Beogradu u principu skoro na svim pravcima, tako da ovde kod nas obično sve te nepogode dođu.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

03:13 VREME JOŠ NIJE UŠLO U SVOJU NAJOPASNIJU FAZU Nada Macura savetuje: Ovako se zaštitite od NESTABILNIH temperatura i sunčanice