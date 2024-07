JEZIV ZLOČIN UBISTVA ŽENE U BEOGRADU OTVORIO VAŽNA PITANJA! Stanković iznela vidove zloupotrebe ugovora o doživotnom izdržavanju

Više javno tužilaštvo u Beogradu optužilo je 61-godišnjeg pravnika iz Beograda da je ubio svoju 85-godišnju komšinicu, nakon što je ona testamentom svoja dva stana ostavila deci optuženog.

Sumnja se da je motiv stravičnog zločina to što je ovaj muškarac, inače diplomirani pravnik posumnjao da bi njegova komšinica mogla da se predomisli. Kritične večeri je, kako se sumnja, iskoristio to što je imao njen ključ od stana. Ušao je kod nje i zadavio je stežući je za vrat.

Ovaj strašni zločin bio je povod za razgovor u jutarnjem programu Kurir televizije sa gostima Milan Popović, advokat i Smiljana Stanković, osnivač Udruženja Mimoza Plus.

Popović je govorio o razlici između ugovora o doživotnom izdržavanju i ugovora o poklonu.

foto: Kurir televizija

- Kada je reč o samom zaključivanju ugovora tu nema velike razlike. I jedan i drugi zaključuju javni beležnici. Malo su oprezniji kada se sklapa ugovor o doživotnom izdržavanju jer je on generelno skloniji zloupotrebama. Malo više obraćaju pažnju na zaključenje takvih ugovora, po mom mišljenju možda ponekad i više nego što je potrebno - rekao je Popović i dodao:

Jedina sličnost je u tome što ta imovina prelazi sa jednog lica na drugo lice. Sve ostalo su razlike. Kod ugovora o poklonu odmah prelazi imovina na poklonoprimca. Kod ugovora o doživotnom izdržavanju se čeka momenat smrti i tek u tom momenta prelazi na davaoca izdravanja.

Stanković se osvrnula na zloupotrebe ugovora o doživotnom izdržavanju.

foto: Kurir televizija

- Činjenica je da starije osobe imaju poluinformacije ili pogrešne informacije o vrstama ugovora. Pobrkaju šta je ugovor o poklonu i o doživotnom izdržavanju, a tu bih ubrojala i testament. Bilo je u našem udruženju slučajeva gde je bilo zloupotrebe sa obe strane. I od onoga ko traži doživotno izdržavanje i od onoga ko prihvata.

Ipak, kaže da je procentualno više onih koji traže doživotno izdržavanje:

- Ako bi se izražavalo u procentima 80 odsto više zloupotrebljavaju oni koji traže doživotno izdržavanje.Mmnogo više nego oni koji prihvate da ih izdržavaju. Stariji nažalost manipulišu jer se boje i zato manipuliše. Boje se uglavnom svoje rodbine. Ako neko potpiše ugovor o doživotnom izdržavanju to u najvećem broju slučajeva znači da je on dobrim delom isključio članove svoje porodcice. Onda starije osobe često imaju primedbe da neko ko je prihvatio da ih izdržava nije dovoljno prisutan, jer oni traže društvo. Ali vi u ugovoru ničim niste na to obavezani.

04:20 JEZIV ZLOČIN UBISTVA ŽENE U BEOGRADU OTVORIO PRAVNA PITANJA! Stanković iznela vidove zloupotrebe ugovora o doživotnom izdržavanju

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

00:45 Na snagu stupio Zakon o utvrđivanju poreklu imovine