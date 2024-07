Policija i dalje traga za silovateljem koji je u noći između petka i subote u blizini Novog groblja na Zvezdari napao dvadesetčetvorogodišnju devojku, a sada je pronađen i jedan od ključnih tragova- njegov DNK.

Koliko bi ovaj trag mogao da pomogne nadležnima i da ih dovede do osumnjičenog, o tome je govorila novinarka Kurira Nevena Milošević.

foto: Kurir televizija

- Pronađeni dokaz, dakle taj DNK, odnosno taj trag je veoma značajan za dalju istragu i on će u mnogome olakšati dalju istragu i zaista je značajan kako za nadležne, tako i za devojku koja je pretrpela ovo stravično nasilje. Zbog toga što će policija najverovatnije veoma brzo i identifikovati samog počinoca, bar to pokazuju dosadašnje situacije koje su bile slične. Ono što definitivno moramo da istaknemo jeste da treba izbjegavati mesta koje su pusta i koje su veoma tiha, pogotovo u tim noćnim časovima, baš kao što je ovo novo groblje na Zvezdari gde se mi upravo i nalazimo, gde se i dogodio stravičan događaj - rekla je Milošević i dodala:

- Podsjećamo, to se dogodilo u noći između petka i subote kada je 24-godišnja devojka navodno silovana od strane lica koje takođe ima između 20 i 25 godina, makar je ona tako opisala njega kada je došla u policijsku stanicu.

03:13 POTRAGA ZA SILOVATELJEM SA ZVEZDARE U TOKU! Kurir ispred mesta zločina: Zbog jednog traga policija će ga verovatno brzo pronaći

- Ono što je veoma važno kada je reč o silovanju jeste da ga prijavimo odmah nakon što se dogodi, ako je to zaista veoma teško i to je zaista jedan veliki šok. Tada u tom stanju žrtva zaista čini se i nije sposobna za tako nešto, ali je to veoma značajno i možda je baš zbog toga i uspreo tako brzo da se pronađe ovaj DNK, odnosno ovaj trag. Zbog toga što je devojka prijavila silovanje već oko pet časova ujutru, u subotu.

