DIJANA OTKRILA KAKO DOBITI BOLJU USLUGU NA LETOVANJU: "Nama su na plaži u Turskoj zbog ove sitnice vodom hladili vreo pesak!"

Mnogima se desilo da su letovali u istom smeštaju kao njihovi prijatelji i poznanici da bi od njih čuli da su iz nekog razloga, na tom istom mestu, imali mnogo bolja iskustva. Vlasnici apartmana ili menadžeri hotela su bili ljubazniji, sobe su im bile čistije, imali su neke privilegije koji drugi nemaju...

Dijana iz Srbije je na svom Tik Tok nalogu "dihanna_aquarius" otkrila jedan od mogućih razloga za to.

dihanna_aquarius foto: Tik Tok Printscreen

- Otkriću vam tajnu kako da na letovanju dobijete mnogo bolju uslugu od one koju ste zapravo platili. Stvar je veoma jednostavna. Znate ono kad odete nekome u goste pa odnesete neki mali poklončić - flašu pića, kafu, kolače, nešto slicno... E, princip je zapravo isti! Bitno je da odnesete neki mali prezent bilo kome. Nebitno da li idete u vilu ili u hotel, menadžeru hotela ili nekome ko vas dočeka na recepciji, tek bitno je da mu date neki mali simbolični poklon - navela je ona u snimku koji je objavila i ispričala šta je ona uradila.

foto: Shutterstock

- Suprug i ja smo išli u Tursku. I ja sam se par dana pred naš odlazak u hotel najavila menadžeru hotela. Pitala sam ga neke stvari o hotelu, načinu rada i slično. I stupila sam u kontakt sa menadžerom koji se zove Mohamed. Kad smo mi stigli u Tursku, tačnije u taj hotel u kom smo odsedali, zamolila sam da me povežu sa Mohamedom zato što imam mali poklon za njega. To je bilo stvarno nešto jako simbolično. Znači, najmanji mogući poklon. Međutim, to je nama donelo toliko lepu uslugu. Naime, bilo je samo tri porodice iz Srbije u tom hotelu i od svih njih jedino smo mi bili zadovoljni uslugom - kaže ona objašnjavajući:

foto: Privatna Arhiva

- Bili smo smešteni u sobi koja ima jako dobru ventilaciju, klimu, blizu je svih dešavanja... Dok su ostale porodice bile smeštene u potkrovlju. A znate i sami koliko je toplo u potkrovlju. Druga stvar, jedino su nama pomogli oko kofera. Jedino su nama odneli kofere u sobu. Dakle, svi ostali su sa malom decom morali da tegle kofere. Treća stvar je da su nama sobu čistili svakodnevno. Svakodnevno su nam menjali posteljinu, peškire, znači apsolutno sve. I stavljali su nam latice cveća po krevetu, pravili one figure od peškira. Mislim, to nije ništa specijalno, ali meni je to toliko bilo drago - kaže ona.

Pored svega ovog, Dijana kaže i da im je taj menadžer hotela, sa kojim su i dalje u kontaktu, nudio da ih svojim kolima vozi bilo gde.

foto: Promo

- On nas je i na plažu vozio svojim autom što je stvarno jako lepo s njihove strane. Dakle, ta jedna mala stvar koja vas košta ili ne košta ništa, može toliko toga lepog da vam donese da niste ni svesni - počevši od upoznavanje druge kulture, druženje sa nekim novim ljudima - priča Dajana i dodaje da su oni imali uplaćenu ultra ol inkluziv ponudu, ali da su ovo neke sitnice koje su im ulepšale letovanje.

foto: Promo

- Dobili smo mnogo više nego što smo očekivali i mnogo više u odnosu na ljude koji su bili u istom terminu kada i mi. I u terminima pre i posle. Tako da, verujem da je nama to donelo mnogo bolji tretman... Da ne pričao o tome kako su nam vodom hladili pesak, da ne bismo gazili po vrelom pesku do plaže. Mislim, to su jako lepe stvari, a verujem da je i u mnogim drugim mestima i u mnogim skromnijim smeštajima isto tako. Jedan mali, skromni znak pažnje, pa makar je to i jedna flaša rakije, verujem da će vam doneti mnogo lepog i pozitivnog iskustva - kaže ona.

