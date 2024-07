OSETILA SAM DIM, IZAŠLA IZ SOBE I UGLEDALA PAKAO Žena sa Karaburme opisala eksploziju klime: POŽAR UNIŠTIO STAN! Vikala sam UPOMOĆ

Ovih dana sve češće čujemo da su klima uređaji izazvali požare. Eksplozija klime u stambenoj zgradi na Karaburmi u potpunosti je uništila stan porodice Stanković.

foto: Kurir televizija

Samo pukom srećom niko nije nastradao.

Reporterka Nevena Milošević posetila je ovog jutra stan Stankovića koji je potpuno izgoreo i razgovarala sa bračnim parom kojeg je ova nesreća zadesila.

Tomislav Stanković, vlasnik stana tvrdi da je klima bila uredno servisirana i da mu nije jasno šta je uzrokovalo eksploziju:

foto: Kurir televizija

- Ne znam ni sam kako je došlo do eksplozije klime. Ja sam pošao na pecanje, žena je uključila klimu i od jedanput je puklo. Zašto? Zbog čega? Bila je servisirana prošle godine. Ne znam, ne mogu da dođem sebi.. Kako je to moglo da se desi? Zbog čega? Zašto? Žena je upalila klimu i otišla u sobu da legne. Osetila je dim i pucanjavu. Kad je puklo, ona je izašla, videla šta je, isključila struju, ali je požar već buknuo. To je bio plamen, sačuvaj Bože! Strašno!

foto: Kurir televizija

Uveren je da uzrok požara nisu bile loše instalacije:

- Ja mislim da instalacija nije bio uzrok. Normalno se koristila. E sad, kako je došlo do tog pucanja, to ne znam. Klima je prošle godine servisirana. Majstor je bio i sve sredio. Mislim da je punio klimu, sve što je trebalo on je uradio. Normalno se koristila. Ne znam šta je moglo da se desi.

foto: Kurir televizija

Tomislavljeva supruga detaljno je opsiala nesreću kojoj je nažalost prisustvovala:

- Ja sam jedina bila u stanu. Bilo mi vrućina, zatvorila sam sve. Otišla sam ovde u sobu da legnem. Ja sam težak bolesnik, astmatičar dijabetičar, imam problema sa kičmom, sa nogama, ne mogu da hodam. I samo što sam legla, Znači nije radila klima ni pet minuta i čujem vrata. Suprug ide na pecanje.

Nakon toga osetila je miris dima:

foto: Kurir televizija

- Zažmurila sam i osetila sam smrad, neki gas. Ustala da vidim šta se događa, jer sam pomislila da se nešto nekome zapalilo, a tu smo svi da pomažemo jedni drugima. Dođem u predsoblje i vidim da sve gori! Klima gori. Ja sam prišla i isključila je iz struje. Dalje nisam mogla jer sve se slivalo. One varnice su se slivale, to je gorelo! Izašla sam ovde u hodnik. Vikala sam mu pomoć.

foto: Kurir televizija

- E sad, kojom brzinom sam ja vikala ja ne znam. Pokušavala sam da zovem vatrogasce. I nisam nikako potrefila da okrenem broj. Sa ulice su trčali dva mladića. Došli su, kažu da su komšije, ja ih ne znam. Pitali me gde gore, ja sam samo pokazala ka mom stanu. I njih dvoje su, mogu vam reći, dosta uradili. Oni su skoro sve ugasili. Za to vreme je došla ova vatrogasna. Ja sam stajala tu u hodniku. Izneli su me napolje jer ja ne mogu samostalno da hodam.

Stankovići se privremeno nalaze u stanu komšije dok ne pronađu rešenje za obnovu stana.

09:02 OSETILA SAM DIM, IZAŠLA IZ SOBE I UGLEDALA PAKAO! Žena opisala eksploziju klime: POŽAR UNIŠTIO STAN! Vilala sam UPOMOĆ, A ONDA...

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

01:36 OVO NIKAKO NE RADITI AKO NE ŽELITE DA VAM SE ZAPALI KLIMA! Majstor otkrio najčešće uzroke požara po ekstremnim temperaturama