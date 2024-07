DIREKTOR KBC "DOKTOR DRAGIŠA MIŠOVIĆ" ZA KURIR: Navodi da nam ne rade CTG aparati su glupost, laž I sramota! Evo šta je istina

Nastavljaju se napadi opozicionih medija na zdravstveni sistem u Republici Srbiji. Ovog puta, meta napada je direktor Kliničko-bolničkog centra „Doktor Dragiša Mišović - Dedinje“, profesor doktor Vladimir Đukić.

Njega su pojedini mediji optužili da istovremeno radi i u privatnoj i u državnoj praksi. Na društvenim mrežama pojavili su se navodi da u porodilištu Dragiša Mišović ne rade CTG aparati.

Reporter Vuk Uskoković razgovarao je sa profesorom Đukićem.

-Nerado demantujem, ali na ovakve gluposti i laž, prosto čovek mora da reaguje. Ne da CTG aparati rade, nego imamo čak sedam CTG aparata koji su u potpunoj funkciji. Četiri u porodilištu, dva na prijemu i jedan na patologiji i trudnoći. Znači, apsolutna laž koji verovatno neko želi u sklopu kompletnog napada na zdravstvo nekako da proturi. Apelujem na naše sugrađane, a posebno na sugrađanke da ne veruju navodima raznoraznih anonimnih "dobročinitelja" preko društvenih mreža. Da provere u ustanovama, jer mi smo svi potpuno fokusirani da se svaka trudnoća završi na najbolji mogući način - rekao je Uskoković i dodao:

- Svesni smo da su dva života u pitanju, i život majke i život deteta. I sve radimo zaista odgovorno i predano. Mislim da je posvećenost ljudi ovde velika na ginekologiji. O tome najbolje govori da je duplo veći broj beba od 2018. kada je bilo od 2200 do prošle godine 4500. Preko 2300 beba je od prvih šest meseci ovde rođeno. Postoji, dakle, veliko poverenje u porodilište. A ne samo to, nego i u ginekologiju uopšte. Naše sugređanke imaju potpuno poverenje u ovu bolnicu. Svakog dana mi gledamo preko 200 pacijentkinja u bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC Mišović. Svih 7 CTG aparada radi. Ne da nema ni jednog, nego ima sedam u potpunoj funkciji. Mislim, zaista je sramotno.

A svoja gledišta po pitanju napada na zdravstveni sistem Republike Srbije izneli su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije dr Vanja Milošević, ginekolog i prof. dr Vladimir Jakovljević, sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu

- Nigde naš narod nije tako lepo svoju mudrost pretočio kao u onoj rečenici da ima ljudi koji u svemu lošem mogu da izvuku nešto dobro obrnuto, onih koji iz svega dobrog uvek izvlače nešto loše. Ovakvi loši slučajevi i incidenti pokazuju nekoliko stvari, a to je da osetljivost na trudnice s pravom. S pravom imamo tu pozornost - rekao je Milošević i dodao:

- Kako to da smo od naroda koji je bio najosetljiviji na trudnice došli do toga da upravo na osnovu njih otvarajući na stotine privatnih ordinacija one budu razlog da zarađujemo na njima. U državnim bolnicima gde porođaj je besplatan i svako daje svoj maksimum. S druge imate privatan sektor koji s pravom treba da bude s lupom javnosti.

Jakovljević je komentarisao napade na njega u vezi sa izborom dekana na fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu.

- Ja svakako nisam formalno pravno mogao da budem dekan s obzirom da mi ističe mandat u septembru. Bio sam izloen interesantnim napadima zato što sam izneo svoje mišljenje, a normalno je da intelektualci imaju svoj stav. Bilo mi je stvarno krivo jer je to izašlo iz okvira kuće i žao mi je što se stvari nisu rešavale unutar njega. Bilo je normalno da se neke stvari reše u okviru kuće, ali ne mogu ja da ulazim u nečiji karakter.

