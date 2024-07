"KORISTIO SAM VEJP I ZAMALO DA RIKNEM!" Građani o opasnosti elektronskih cigara za Kurir: Kada kažem da to ne puše, viču BABETINO

Putnici gradskog prevoza u Beogradu sve više se žale na upotrebu elektronskih cigareta, popularno poznatih kao vejpovi, među mladima u javnom prevozu. Dok se tradicionalne cigarete smatraju neprihvatljivim i zakonski su zabranjene u zatvorenim javnim prostorima, korišćenje vejpova još uvek nije jasno regulisano.

Naša reporterka Teodora Borozan razgovarala je sa građanima Beograda kako bi saznala njihova mišljenja o ovom rastućem trendu.

03:26 KADA IM KAŽEM, DERU SE ŠTA HOĆEŠ BABETINO! Kamere Kurira otkrivaju: Građani OGORČENI zbog korišćenja vejpova u gradskom prevozu

Evo šta su građani rekli:

"Nije lepo da mladi puše, pogotovo u javnom prevozu."

foto: Kurir televizija

"To je za mene odvratno. Ne samo maloletnici, nego svi mladi ljudi. Ne znam ko je izmislio taj trend."

foto: Kurir televizija

"Mislim da ne bi trebalo da konzumiraju uopšte, zato što je ekstremno otrovno i opasno po život. Imao sam iskustva sa vejpom gde sam mogao da riknem"

foto: Kurir televizija

"Trebalo bi zabraniti korišćenje vejpova u gradskom prevozu, jer većina ljudi ne puši"

foto: Kurir televizija

Jedna starija gospođa bila je posebno oštra:

"Katastrofa, drskost, bahatost! Mladi ne poštuju starije, penzionere, ne ustaju u autobusima. Čak i kada ih pitam znaju li za znakove za invalide, odgovaraju bahato. Kažu nije nas majka to vaspitala"

foto: Kurir televizija

"Drskost i bezobrazluk, to me čudi. I onako kada skrivaju, a znaju da moraju da skrivaju. Za mene je to strašno, možda sam ja starog kova, ali strašno. Ja kad im to kažem, oni se deru na mene šta ti baba, šta hoćeš babetino. Ćutim, bolje je"

foto: Kurir televizija

Iako je kazna za pušenje cigareta u javnom prevozu 10.000 dinara, upotreba vejpova nije jasno regulisana. Zbog toga, mnogi mladi prolaze nekažnjeno kada koriste ove uređaje u gradskom prevozu.

