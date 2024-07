NEKI BOGATAŠI PLAĆAJU I 300.000€ ZA ŠKOLOVANJE DETETA! Naš čovek u Engleskoj otkriva: "Mi to ne možemo da priuštimo, a i ne vredi!

Pojedini bogataši u Velikoj Britaniji za školovanje jednog deteta plate i do 300.000 evra! Ove privatne škole imaju fudbalske i ragbi terene, bazene, jezera, školu kuvanja..., a mnogi Britanci svoju decu upisuju tamo kako se ne bi mešala sa "običnim" ljudima.

Ovo otkriva Aleksandar, naš čovek koji već više od deset godina živi u Engleskoj.

On je na jutjub kanalu "Engleski gastarbajter" snimio ove privatne škole i ispričao kolike su cene školovanja.

- Tata, a da ja možda idem u "Hitfild" školu? - pita Aleksandra umiljato njegova ćerkica.

- Kakvu školu?! - pita on zapanjeno u snimku i dodaje:

"To je izgleda neka privatna škola u Severnom Askotu. Sada su svi počeli da šalju decu tamo, pa,ništa! Idem da vidim kako to izgleda i koliko to košta", kaže on na početku snimka.

- Nalazim se u Severnom Askotu. Mestu koje se nalazi pored Askota. U Askotu je, inače, onaj čuveni hipodrom gde se svake godine održavaju konjičke trke. Hoću da vam pokažem zašto ljudi ovde uglavnom šalju svoju decu u privatne, a ne u državne škole. Inače u ovom mestu prosečna vrednost nekretnine je nešto preko milion funti. Inače Askot ima negde oko 11.000 stanovnika i ima više privatnih škola nego državnih škola. I skoro pa je nemoguće pronaći mesto u privatnoj školi - kaže on i dodaje da u državnim školama ima slobodnih mesta, a one su ovde i jako dobre, međutim, svi šalju decu u privatne škole.

- Ovde živi neki paralelni svet i mi smo jednostavno ovde stranci, ali i 99 odsto ljudi koji ovde žive jednostavno to ne može priuštiti - rekao je Aleksandar pokazavši školu "Hitfild".

- Ovo je tzv. "secondary school" samo za devojčice, mislim da primaju 250 učenika. Ova škola ima bazene, teniske terene, sve živo. Ogromna je, pripada joj ceo kvart. Jedan term u školi, inače, košta negde oko 9.000 funti. Znači, u svakoj školskoj godini imate tri terma, tako da vam to izađe negde oko 27.000 funti godišnje iliti nešto više od 30.000 evra za ovu školu - rekao je on istakavši i precizne cene:

- Ako svaki dan vodite dete u školu i vraćate kući to košta 33.350 evra, a 52.725 evra je ako dete spava u školi pet dana - rekao je on i pokazao još jenu privatnu školu koja je za sve uzraste.

- Ovo je malo jeftinija škola i treba vam oko 27.500 evra po detetu, po školskoj godini, bez dodatnih troškova - naveo je on i izračunao:

Junior škola, navodi, traje šest godina, a ukupna cena za to je 110.648 evra, senior traje pet godina - 130.988 evra, sikst form je dve godine i košta 55.270 evra, a to sve zajedno, kaže, košta ukupno 296.906 evra.

- Ovde imaju sve živo ragbi teren, fudbalski teren, imaju i kuhinju u kojoj uče da kuvaju. Sve živo! Sve je zaštićeno i pokriveno kamerama, ne može niko tu da uđe. Mislim da škola ima dva ulaza, ima i veštačko jezero. Treba vam jedno čitavo malo bogatstvo da iškolujete decu u ovakvoj školi.

U ovom kvartu, inače, ljudi često daju imena svojim kućama.

- Te kuće, bungalovi, nisu ništa specijalno, ali imaju jake cene.

On kaže da mu je interesantna činjenica da u ovom mestu ima više privatnih nego državnih škola, a mesto ima samo 11.000 stanovnika.

- Ljudi iz okolnih mesta upisuju decu u ove privatne škole. Ima ih raznih i sve su pune, znači ne možete pronaći slobodno mesto da upišete dete. To se sve razgrabi! - kaže.

Inače, kada je išao u obilazak, padala je kiša. Aleksandar se iznenadio putevima koji su loši, ali i slivnicima koji su zapušeni.

- Pazite kakvi su putevi ovde - kuće od milion funti, a vidite puteve - kaže on pokazujući rupe.

- Ljudi voze automobile od po 50.000-60.000, 100 hiljada funti, a vidite kakvi su putevi. Imate mesto gde su kuće preko milion funti, a ovde zapušen slivnik - kaže Aleksandar koji je ispričao i iskustvo jednog svog poznanika, Indijca, sa privatnim školama.

- On je sina poslao u jednu privatnu džunior školu. Mali je tu išao od prvog do šestog razreda, a ovaj je tu silne pare potrošio. Na kraju pete, šeste godine počeo je i da se zadužuje, jer je to stvarno jako skupo. Mislim da je on plaćao 1.500 funti mesečno. Ali, to nije sve! Tu su i troškovi za raznorazne aktivnosti...

Aleksandar ga je pitao da li se na kraju sve to isplati, da li je njegov mali nešto više naučio i napredovao:

- Reče mi da se definitivno ne isplati, da je poenta da se samo razdvoje deca, da, eto, vaša deca idu sa bogatom. Rekao mi je da je istina da uslovi malo bolji - da imaju bazen, časove, violine, klavira i slično, ali, to ako želiš, možeš i privatno da organizuješ i platiš. Međutim, mali nije ništa više naučio nego što bi naučio da je išao u neku državnu školu.

Taj njegov poznanik je ispričao i da je, kada je išao u školu po malog, shvatio da vozi najgori auto.

- Kaže: "Ima neka majka, ne radi nigde, dolazi sa ogromnim "land roverom", dovozi troje dece u tu školu". "Pa, čoveče", kaže, "ako je to 1.500 mesečno, a oni imaju tri deteta, to ispadne 4.500 funti. Otkud njima te pare?!" To su ekstra bogataši i jednostavno neće da im se deca mešaju sa drugom decom - priča Aleksandar koji kaže da je sin od tog poznanika posle ove škole upisao državnu srednju.

- Gledao je da to bude najbolja škola, naravno, ali nije hteo više da plaća privatnu. Tako da, eto takva je situacija ovde. Baš je interesantno da se u ovako malom mesto okupljaju bogataši i da niko neće dete da upiše u državnu školu... Za nas je to nedostižno, to su ogromne pare... Čak i ako skupite pare da upišete dete, tu nema kraja. Tu onda non stop imate neke troškove i znate već kako ide. Ako dete počne da se druži sa takvom decom, biće: "Fiona ima ovakav auto", "Tata, Frančeska ima ovakav mobilni", " Ona je slavila ovde rođendan".... Znači, nema tu kraja. Mi to ovde ne možemo da priuštimo, to je samo za posebne ljude ovde koji imaju ogromne pare! - zaključuje on.

(Kurir.rs/R.K./You tube Engleski gastarbajter)