OČIŠĆENE LISTE ČEKANJA NA INSTITUTU "DEDINJE" Veliki uspeh naših kardiohirurga: Radili i po 25 velikih operacija na srcu dnevno!

Na Klinici za kardiohirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" očišćene su liste čekanja za operaciju srca, saopštili su iz ove ustanove na konferenciji za novinare! Ovaj značajan istorijski poduhvat rezultat je velikih napora koje je ova institucija uložila tokom proteklih godina.

U novembru 2017. godine na ovoj klinici na listi čekanja je bilo ukupno 3.296 pacijenata na različitim kategorijama, a prof. dr Milovan Bojić, direktor Instituta "Dedinje" rekao je da posle velike i organizovane aktivnosti tima više nema pacijenata koji čekaju operaciju srca.

- Ovo je značajan datum ne samo za Institut "Dedinje" nego i za srpsku medicinu uopšte, a pre svega za naše pacijente. Ponosim se svim doktorima, kardiohirurzima, anesteziolozima, medicinskim sestrama, tehničarima, bolničarima jer je sve ovo proces koji se može ostvariti samo u ovako organizovanom sistemu kao što je sistem našeg Instituta. Danas na Institutu ne postoje pacijenti koji čekaju termin za operaciju na srcu. Da bismo ovo uspeli morali smo da imamo besprekornu organizaciju, volju... Kada smo krenuli zatekli smo stanje od osam pacijenata na operativnom programu. To smo podigli na 10, a potom na 12. Znali smo da u toku jednog dana uradimo 25 velikih operacija na srcu - istakao je prof. dr Bojić.

foto: Kurir

Kardiohirurg doc dr. Slobodan Mićović rekao je da je ovaj uspeh bilo obećanje dato kada su dobili novu zgradu sa više kapaciteta koja im je omogućila da postignu sve ovo.

- Klinika za kardiohirurgiju ima trenutno 19 konsultanta i 10 volontera, specijalizanata i kliničkih lekara koji rade od ujutru do uveče. Retko ćete videti operacionu salu praznu pre sedam uveče zato što se u svakoj sali radi minimum dve, tri intervencije. Povećali smo operativni program sa osam na 12 što možda u apsolutnim brojkama ne znači mnogo, ali to je preko 50 odsto i to je razlog zašto smo mi ove liste čekanja eliminisali - kaže dr Mićović i naglašava da je Insitut dežuran i dalje za celu zemlju, Republiku Srpsku kao i da pomažu kolegama u Kliničkom centru Banjaluka.

foto: Ana Paunković

- Klinika za kardiohirurgiju godišnje publikuje 12-15 radova u eminentnim svetskim časopisima. Mi smo i edukativni centar za više minimalno imazovnih procedura. Radimo na samom urapeđenju našeg rada, uvođenju novih tehnika, tehnologija i time smo rame uz rame sa velikim klinikama u svetu. Do sada smo uradili skoro 1.600 operacija na otvorenom srcu i naša predikcija je da ćemo uraditi skoro 3.000 procedura. Imamo veliki broj pacijenata, ali ovakvim radom uspevamo da savladamo najveće izazove.

Prof. dr Aleksandra Nikolić podsetila je na broj pacijenata koji je pre sedam godina bio na lišti čekanja i precizirala da je to čekanje trajalo do skoro četiri godine.

Nataša Filipović Najteže operacije na srcu Nataša Filipović iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) rekla je da je ovo veliki uspeh i dokaz da organizacija dobrih zdravstvenih ustanova može da dovede do smanjenja odnosno ukidanja liste čekanja. - Iako su se hitna stanja i ranije zbrinjavala ipak su ovo najteže operacije na srcu. Na sajtu RFZO svako može da vidi svoj termin operacije. Dešava se da se termini pomeraju, ali to su zdravstvena stanja koja su propratna. Važno je da ne postoje paralelne liste čekanja i mi stalno apelujemo da podaci koji su vidljivi u zdravstvenoj ustanovi budu vidljivi i na sajtu kako bi svaki osiguranik mogao da vidi koji datum je predviđen za operaciju.

- Direktor je rekao da dodamo po tri pacijenta svakog dana sa liste čekanja, a već posle dva dana rekao je - deset. Mi smo na preoperativnoj pripremi neretko imali 62 pacijenta i nakon toga smo doneli odluku da moramo da radimo i vikende da ne bismo imali zastoj što se tiče pacijenata. Prema nama gravitiraju najteži pacijenti. Ništa od toga nije smanjilo tempo rada koji sada imamo i koji ćemo raditi. Važna je prevencija i pored toga što mi obavljamo ovaj posao želimo da podignemo na nivo da vodimo računa o tome da je prevencija najbolji način da ostvarimo kvalitetan uspeh.