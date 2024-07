NA OVOM JEZERU SMEŠTAJ VEĆ OD 600 DINARA DNEVNO Ima li jeftinije? Na dlanu su vam pećine, vrela, klisure... A sve puca od lepote!

Mnogi građani Srbije, kada dođe leto i vreme odmora, planiraju odlazak na more, zaboravljajući ponekad da i Srbija ima nestvarno lepa mesta, bogata istorijom i duhom, na kojima se može uživati za male pare!

Jedan od naših najlepših regiona je istočna Srbija sa Đerdapskom klisurom, najdužom klisurom u Evropi, kao i arheološka nalazišta, prelepa jezera, pećine, planine...

Na tlu istočne Srbije uzdigle su se i neke od najlepših tvrđava kod nas - Ramska i Golubačka tvrđava. A ova čarobna mesta, koja odišu istorijom, mogu se obići planiranjem boravka u istočnoj Srbiji na nekoliko dana.

Povoljno i u jeku sezone

Cene smeštaja se razlikuju od lokacije i tipa smeštaja, ali četvoročlana porodica može, na primer, početkom avgusta naći apartmanski smeštaj na Srebrnom jezeru po ceni od oko 3.500 dinara dnevno, dok je hotelski smeštaj nešto skuplji i za početak avgusta za dvokrevetnu sobu sa doručkom treba izdvojiti od 9.000 dinara.

Dobar izbor za noćenje je i Golubac, poznat po impresivnoj Golubačkoj tvrđavi, gde noćenje u apartmanskom smeštaju za četvoročlanu porodicu košta svega oko 4.000 dinara, što znači da bi smeštaj za pet dana za dvoje odraslih i dvoje dece mogao da se nađe i za oko 20.000 dinara.

Povoljan smeštaj se može naći i na Borskom jezeru, gde možete pronaći spas od letnjih vrućina, a gde se smeštaj za četvoročlanu porodicu može naći po ceni i od 3.500 dinara. Na ovom jezeru nije skup ni hotelski smeštaj, pa cene za dvokrevetnu sobu idu od 5.500 do 8.700 dinara za porodičnu sobu po danu. U ovu cenu su uključeni korišćenje interneta, bazena, saune, slane sobe, teretane, skvoš i basket sale.

Za avanturiste

Avanturisti imaju i opciju više. Oni koji uživaju u kampovanju mogu to uraditi u kampu Borsko jezero, gde kamping-mesto po danu košta 200 dinara, a šator mesto 150 dinara. Iako se na ovu cenu plaća i 150 dinara po osobi po danu, odnosno 80 dinara za decu od sedam do 14 godina, što bi značilo oko 600 dinara dnevno za četvoročlanu porodicu sa mestom za kampovanje, ovo je daleko najpovoljnija opcija.

Ove lokacije mogu biti samo početna baza za istraživanje ovog prelepog područja, a Kurir vam otkriva koje sve lokacije možete posetiti na ovom mestu.

Slikovita srednjovekovna Ramska tvrđava sagrađena je 1483. godine po nalogu sultana Bajazita II - dede Sulejmana Veličanstvenog. Iz ovog perioda potiče legenda, po kojoj je sultan Bajazit II, obilazeći svoje vojnike, zastao da se odmori na brežuljku sa koga se pružao lep pogled na Dunav i suprotnu ugarsku stranu. Sedeći tako na prostirci - ihramu (kako glasi turski naziv za prostirku za molitve), on je zaspao. Kada se probudio, osećao se kao preporođen. Posle je naredio da se na mestu njegovog ihrama sagradi tvrđava, koja je po ishramu i dobila ime. Cena pojedinačne karte je 300 dinara, za penzionere i studente iznosi 200 dinara, a deca starija od sedam godina plaćaju 200 dinara.

Golubački grad ili tvrđava Golubac je srednjovekovna tvrđava, spomenik kulture od izuzetnog značaja. Nalazi se u Nacionalnom parku Đerdap, na desnoj obali Dunava, četiri kilometra nizvodno od današnjeg naselja. Smeštena je na visokim liticama, na mestu na kom se reka sužava, na samom ulazu u Đerdapsku klisuru. Cena dnevne ulaznice koja uključuje ulaz u kompleks, tvrđavu i parking u osnovnoj ponudi iznosi 750 dinara za odrasle, 200 dinara za decu od 12 do 18 godina i 450 dinara za penzionere.

AKTIVNOSTI

Krstarenje Dunavom

foto: Shutterstock

U istočnoj Srbiji organizuju se i različite ture za krstarenje Dunavom. Neke agencije nude kratke ture oko Golubačke tvrđave, neke iz Tekije nude vožnju brodićem Malim i Velikim Kazanom do čuvene Decebalove skulpture uklesane u kamenu, kao i Trajanove table. Ima i agencija koje u svojoj ponudi imaju i trodnevne ekskurzije brodom - polazi se iz Beograda, obilaze se brojne znamenitosti ovog kraja, a spava se dve večeri u Kladovu. Cena ovog izleta po osobi u dvokrevetnoj sobi iznosi 245 evra, deca od dve do 10 godina imaju 50 odsto popusta, a mališani do dve godine ne plaćaju.

Obilazak Rajačkih pimnica

foto: Dragan Vildović

Rajačke pimnice nalaze se nedaleko od istoimenog sela, na brežuljku zvanom Beli breg, pored Timoka. Kompleks je zaštićeno nepokretno kulturno dobro kao prostorna kulturno-istorijska celina od izuzetnog značaja u Srbiji i trebalo bi da bude na spisku svakog ko bude posećivao ovaj deo naše zemlje. One predstavljaju jedinstven arhitektonski kompleks vinskih podruma-kuća, nastao od polovine 18. do tridesetih godina 20. veka. Kompleks čini 270 pimnica oko centralnog trga sa česmom. Građene su od tesanog kamena i brvana, zidova često debelih 60 cm i delimično ukopanih u zemlju kako bi temperatura bila stabilna tokom godine, a na spratu su prostorije za boravak u doba berbe i negovanja vina. Građevine su pokrivene ćeramidom.

Poseta Lazarevom kanjonu

foto: Shutterstock

Kanjon Lazareve reke ili Lazarev kanjon je najduži i najdublji kanjon u istočnoj Srbiji, koji se nalazi kod sela Zlot, na 20 km od Bora. Prostire se između obronaka istočnog Kučaja i kraške visoravni Dubašnica. Zbog strmosti svojih stenovitih litica, ni dan-danas nije u potpunosti ispitan i poznat je po mnogobrojnim pećinama i jamama. Speleoloških objekata koji su dosad registrovani ima 70. Najpoznatiji speleološki objekat je ujedno i najduža pećina u Srbiji - Lazareva, u kojoj se skrivaju 24 vrste slepih miševa. Zaštićen je kao spomenik prirode. Ovde se mogu naći neverovatni vidici, priroda prelepa, ali je savet da se dobro informišete i pripremite pre nego što krenete u šetnju ovim biserom netaknute prirode.

Obilazak Krupajskog vrela

foto: Shutterstock

Krupajsko vrelo se nalazi ispod zapadnog krečnjačkog odseka Beljanice, sa desne strane Krupajske reke, na nadmorskoj visini od 220 metara. Smešteno je u ataru sela Milanovca, udaljenom od Žagubice oko 35 km. Ovo vrelo spada u grupu kraških vrela, a temperatura vode kreće se od devet do 11 stepeni. Sa kristalno čistom vodom prava je egzotična oaza usred Srbije. Krupajsko vrelo i ambijent u okolini od devet hektara zaštićeni su kao spomenik prirode od nacionalnog značaja.