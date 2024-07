Poslednjih godina, posebno od početka pandemije, rad od kuće postao je deo svakodnevnice. Koji su skriveni izazovi ovakvog tipa angažmana, proveravala je novinarka Jelena Tašković.

Bez saobraćajnih gužvi i s većom fleksibilnošću, prema rečima zaposlenih, rad iz udobnosti doma donosi velike prednosti. Ali šta se dešava kada kuhinja postane kancelarija, a dnevna soba konferencijska sala?

foto: Profimedia / Andriy Popov

- Veliki plus u radu od kuće je organizacija sopstvenog vremena i planiranje ostalih obaveza van posla. Bilo bi lepo imati kancelariju, ali ako je to poređenje da li bih išao u kancelariju ili bih ostao kod kuće, ipak bih ostao kod kuće. Treba se, jednostavno baviti fizičkom aktivnošću, jer u više prilika sam imao problema zbog, jednostavno, nekretanja - rekao je za Kurir Tomo Lučić, grafički dizajner.

Stručnjaci ističu da taj model rada donosi mnoge rizike koje ne smemo ignorisati, a neadekvatan radni prostor može biti uzrok brojnih zdravstvenih problema.

Ivan Milinković, kiropraktičar, je imao sledeće reči za Kurir o ovoj temi:

01:31 SKRIVENI IZAZOVI RADA OD KUĆE! Grafički dizajner i kiropraktičar o prednostima i manama: Stvaraju se mikrotraume, OVO SU POSLEDICE

- Što se tiče radnog prostora, mnogi pacijenti navode da kod kuće imaju mnogo manji komfor, da im stolica i sto nisu adekvatni za rad, tako da su dosta pasivniji, a sama ta pasivnost utiče na to da budu izloženiji raznim mikrotraumama. Ne postoji savršena stolica, gde ćete sedeti po ceo dan, više sati, a da uopšte ne ustajete, jer to ne može proći bez nekih posledica. Znam iz iskustva da mnogi pacijenti ustaju malo pre početka rada, tako da praktično ustanu iz kreveta i odmah sednu za stolicu, da rade, to uopšte nije dobro jer telo nije adaptirano. Godinama, mogu da pređu u ozbiljne tegobe kao što su bol u vratnom delu, glavobolje, vrtoglavice, zujanje u ušima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

02:27 DA BI SE RAD NA SELU ISPLATIO NAJBITNIJE SU DVE STVARI! Proizvođači hrane o izazovima i benefitima poljoprivredne proizvodnje