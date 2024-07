TIKTOKER STRAHINJA OTIŠAO U TOALET KAFIĆA PA SE ŠOKIRAO: Prvi put sam u Beogradu ovo video i toliko sam se začudio! (VIDEO)

Tiktoker Strahinja Jevtić u jednom beogradskom lokalu video je nešto što ga je začudilo, pa je rešio to da podeli i sa korisnicima ove mreže.

On je u Beogradu video rodno neutralni toalet.

- Prvi put sam u Beogradu video rodno neutralni toalet i toliko sam se začudio. Naravno, pozitivno sam se začudio, jer hteli ili ne hteli, takvi ljudi postoje. I sad će komentari iz 5/2. da budu kao: "A, jel to tvoj toalet, a, kako ne?" - ispričao je Strahinja u svom video klipu.

Dodao je da on ne koristi taj toalet, ali da ima maksimalno poštovanje prema ljudima koji ga koriste.

- Zašto? Zato što svako ima pravo da u miru ode do toaleta. Samo da ne bude zabune, da je ovo bio jedini toalet, ne, bili su "on", "ona" i na kraju "oni". Plus samo da dodam, moja reakcija na to je bila u fazonu: "I'm cool i ok", samo sam prošao - rekao je Strahinja i dodao:

- Dakle, na tome može i da se završi. Ne mora da bude nasilje, vređanje, bilo što slično. Svaka čast za ovaj lokal i Beogradska nada poslednja umire. Ćao!

